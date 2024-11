Shaila e Lorenzo si nascondono e cedono a alla passione, Enzo Paolo Turchi interviene subito: reazione furiosa

Lorenzo e Shaila non hanno resistito e si sono nascosti per lasciarsi andare, ma si è sentito tutto e Paolo Turchi è intervenuto.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatto proprio non riescono a resistere, non è servita la “ramanzina” ricevuta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, dove era stato fatto notare come la loro passione irrefrenabile stesse creando imbarazzo tra i concorrenti. La coppia c’è ricascata e questa volta si è nascosta dietro una tend, ma gli altri inquilini avrebbero sentito i gemiti ed Enzo Paolo Turchi ha sbottato.

Che il coreografo non veda di buon occhio la coppia è cosa nota, da giorni sta manifestando una certa insofferenza nei confronti del gruppo e del gioco in generale e quanto accaduto con Shaila e Lorenzo sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. .

Shaila e Lorenzo si nascondono, interviene Enzo Paolo Turchi

Erano stati criticati per aver ceduto alla passione più volte senza nascondersi troppo, era accaduto in giardino e poi nello sgabuzzino, questa volta Shaila e Lorenzo hanno provato a nascondersi ma con scarsi risultati. La coppia si è lasciata letteralmente andare dietro a una tenda in una stanza.

Peccato che gemiti e respiri sono stati sentiti da gran parte della casa e in molti avrebbero storto il naso. Tra tutti il primo a sbottare è stato Enzo Paolo Turchi che ha perso la pazienza ed è intervenuto. Se nella casa c’è chi preferisce fare finta di niente dinanzi alla passione irrefrenabile di Shaila e Lorenzo, c’è anche chi non gradisce quella che ritiene essere una mancanza di rispetto.

Ed Enzo Paolo Turchi fa parte sicuramente di questa parte di inquilini, il coreografo dopo essersi accorto di quanto stavano facendo Shaila e Lorenzo dietro le lenzuola, ha sbottato. Ilaria ha fatto notare che la coppia si stava “amando” dietro la tenda, così Enzo Paolo Turchi ha sbottato: “Cioè, ma qui siamo proprio alla frutta ragazzi. Sì qui dentro siamo arrivati alla frutta“.

Il coreografo non riesce proprio a concepire questo comportamento e non perde occasione per farlo notare. Il popolo del web, intanto, un po’ come è accaduto nella casa, si è diviso. Da un lato c’è chi ritiene che facciano bene anche perché hanno provato a nascondersi, dall’altro c’è chi ritiene che dovrebbero avere un po’ di rispetto verso gli inquilini e le telecamere in generale.

Sicuramente della questione se ne discuterà nuovamente in puntata, Signorini non perderà occasione per parlarne e sarà interessante ascoltare le risposte di Shaila e Lorenzo.