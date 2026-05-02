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Serie A, oggi Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Atalanta e Genoa in campo per la 35esima giornata della Serie A. Bergamaschi e liguri – nel match in diretta tv e streaming – si affrontano oggi 2 maggio 2026 nell’anticipo serale. I nerazzurri, settimi con 54 punti, vanno a caccia di un successo per inseguire la qualificazione europea. Il Genoa, a quota 39, può conquistare aritmeticamente una salvezza di fatto già ottenuta. 

 

GENOA – (3-5-2) – Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Malinovskyi, Frendrup, Ellertson; Ekhator, Colombo. Allenatore: De Rossi. 

ATALANTA – (3-4-2-1) – Carnesecchi; Ahanor, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; Samardzic, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino. 

 

Atalanta-Genoa sarà trasmessa oggi in diretta tv e streaming su Dazn. Il match sarà visibile anche agli abbonati Sky. La partita andrà in onda su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, SkyGo e Now Tv. In streaming sarà disponibile su Sky Go. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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