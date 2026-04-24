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Serie A, Napoli-Cremonese 1-0 – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri ospitano la Cremonese – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 34esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio, che si è imposta 2-0, mentre quella di Giampaolo ha pareggiato in casa per 0-0 contro il Torino nell’ultimo turno. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli sfiderà il Como in trasferta mentre la Cremonese ospiterà la Lazio. 

 

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