Senatrice Pacifico: “Tutelerò i territori e le famiglie”

La Senatrice Pacifico, candidata nel Collegio Lazio 2 con la Lista NOIModerati durante questa campagna elettorale estiva ha visitato molti dei comuni in cui è in lista.

Dopo essersi battuta per la territorialità delle candidature perché chi ha l’ambizione di governare un territorio deve viverlo e conoscerlo, è andata in giro per incontrare le realtà locale. Associazionismo, famiglie, realtà cattoliche, per presentare il proprio programma.

“Queste elezioni sono l’occasione per l’Italia di tornare a correre per la propria stabilità con un progetto moderato, nel segno della cultura cristiana. Basta fare campagna elettorale sulla tragedia dell’immigrazione, sulle centinaia di vite umane che hanno perso la vita nella traversata dalle coste africane a quelle dell’Italia. Il problema della migrazione richiede una risposta seria anche da un punto di vista dell’accoglienza e del lavoro.

Quello che è indispensabile è la sicurezza per gli Italiani e anche, e soprattutto, per una stabilità economica per tantissime famiglie che chiedono risposte concrete al Governo. La famiglia è e resta un’istituzione fondamentale della cultura italiana e deve essere garantita e tutelata con un programma accurato di sostegno economico e sociale, con il sostegno alle scuole e con la massima attenzione al sostegno alla genitorialità e ai ragazzi costretti a crescere in un momento storico difficilissimo”.

“Il 25 settembre sarà l’occasione per i comuni della provincia di Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Roma di votare per un candidato che tuteli la cultura italiana all’estero e nel nostro Paese, che tuteli le famiglie e i lavoratori. Voglio ringraziare gli elettori, i cittadini che ho incontrato e con cui mi sono confrontata sui temi che mi stanno a cuore, cittadini che mi hanno già dato fiducia una volta perché hanno creduto in un progetto politico ambizioso, ma concreto che con la mia candidatura intendo continuare a portare avanti”.

