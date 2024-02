Sei Nazioni, anche nel 2024 Suzuki al fianco di Federazione Italiana Rugby

(Adnkronos) – In un momento in cui il rugby è sempre più popolare fra gli sportivi italiani, trasmettendo una immagine positiva, Suzuki conferma per la quarta stagione l'accordo con la Federazione Italiana Rugby grazie al quale abbinerà il suo nome ai campioni della Nazionale come Partner per il 2024 nel nome – si spiega dalla casa giapponese – di "una autentica affinità" di storia e di valori. Se la FIR ha visto in Suzuki una realtà legata in modo profondo alle proprie radici eppure dinamica e capace di rinnovarsi, la casa automobilistica "ritrova nel movimento rugbistico e nei suoi giocatori l‘impegno, la passione, il rispetto delle regole e il senso di lealtà che ispirano da sempre sua presenza nel motorsport, a due come a quattro ruote". Il logo di Suzuki, presente sui pantaloncini sulle divise della Nazionale, accompagnerà le Azzurre e gli Azzurri in tutti gli incontri di quest’anno, a partire dal Torneo Guinness Sei Nazioni 2024 a partire da Italia – Inghilterra U20 di domani 2 febbraio a Treviso e dalla sfida di sabato 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma. Negli incontri casalinghi della Nazionale Maggiore Maschile allo Stadio Olimpico di Roma Suzuki incontrerà i tifosi con uno stand espositivo in cui sarà esposta la Jimny con livrea esclusiva FIR-Six Nations. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

