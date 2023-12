Scontro fra treni tra Faenza e Forlì, 17 feriti

(Adnkronos) – Scontro tra due treni sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, tra Faenza e Forlì. L'urto è avvenuto tra un Frecciarossa e un regionale, 17 le persone rimaste ferite. La Circolazione ferroviaria è stata sospesa in quel tratto, in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco, in attesa dei tecnici e delle Forze dell'Ordine. Trenitalia informa che le cause sono in corso di accertamento. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi: • FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno è fermo dalle ore 19:38 nei pressi di Forlì. • FR 8823 Milano Centrale (17:50) – Pescara (23:05): il treno è fermo dalle ore 20:10 a Faenza. • FR 9810 Pescara (17:54) – Milano Centrale (22:30): il treno è fermo dalle ore 20:14 a Rimini. • IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40): il treno è fermo dalle ore 20:07 a Cesena. Sul posto dalle 20.30 sono operative le squadre dei vigili del fuoco di Ravenna e Forlì Cesena. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sta seguendo con attenzione quanto successo in provincia di Ravenna. Salvini, secondo quanto riferisce il Mit in una nota, in particolare, sta chiedendo accurate relazioni sulle condizioni e l’assistenza dei feriti – seppur lievi – sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

