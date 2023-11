Scontri tra tifosi Milan e Psg, grave francese accoltellato

(Adnkronos) – Un tifoso francese è stato ferito in modo grave da 2 coltellate a una gamba in una rissa scoppiata nella tarda serata di ieri tra i tifosi del Milan e quelli del Paris Sanint- Germain, ed è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Policlinico. La partita di calcio di Champions League si disputerà stasera allo stadio Meazza. Un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente tifosi del Milan come appurato da testimonianze, è giunto dall’Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese ove stazionavano tifosi del Psg e dando vita a una serie di azioni violente per poi darsi alla fuga in via Argelati. In occasione della partita, il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto servizi di ordine pubblico iniziati sin da ieri pomeriggio per l’arrivo in città dei primi tifosi francesi. Nel corso del servizio serale disposto in centro città, la Polizia di Stato ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg e un tifoso francese è stato arrestato. Nella tarda serata di ieri in piazza XXIV Maggio si sono rese necessarie da parte delle forze dell’ordine alcune cariche di alleggerimento nei confronti di sostenitori del club francese. In questi frangenti, un poliziotto è stato colpito a una gamba da un oggetto contundente riportando una ferita lacero-contusa, mentre un agente è stato colpito da un altro oggetto riportando una ferita al labbro. Il responsabile di quest’ultima azione è stato fermato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Pochi minuti dopo l’una di notte, una volante è intervenuta in via Paolo Sarpi per una lite tra 15 tifosi del Paris Saint-Germain e 10 cittadini cinesi. La lite, che non ha portato danni a cose, è stata subito sedata e non si è reso necessario l’intervento dell’assistenza sanitaria del 118. E ancora, intorno alle 2, una volante è intervenuta presso un ostello di via Regina Margherita dove alloggiano alcuni supporter francesi. Uno di loro, un 28enne, presentava una ferita lacero contusa alla testa: ai poliziotti ha riferito di essere stato colpito alcune ore prima in zona Darsena. E' stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. Intanto proseguono oggi i servizi di ordine pubblico partecipati da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, che verranno effettuati in città nei luoghi di maggior afflusso turistico e di aggregazione e che si protrarranno sino a domani notte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

