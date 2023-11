Sciopero generale, slogan e striscioni nella piazza di Roma: “Adesso basta”

(Adnkronos) – "Adesso basta". Lo slogan della manifestazione di Cgil e Uil contro la manovra economica del governo che "peggiora le condizioni di lavoro", campeggia ovunque in una Piazza del Popolo a Roma che si va facendo gremita. Una piazza che scandirà gli scioperi proclamati per oggi nelle regioni del Centro Italia su cui è intervenuto il governo che ha precettato, dimezzandone l’orario, la mobilitazione prevista nel settore trasporti. E spicca, proprio sotto il palco, tra bandiere Cgil e Uil, palloncini e cartelloni, lo striscione più grande che ironizza sull’operato del governo: "Meloni il popolo ha fame, dategli una manovra sbagliata", dice una Maria Antonietta passata alla storia, ma è una leggenda, per i croissant offerti ad una popolazione ad un passo dalla rivoluzione francese. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

