Schmidt dalla prossima settimana alla guida di Capodimonte

(Adnkronos) – E' in arrivo a Napoli il nuovo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte: Eike Schmidt, già alla guida delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, entrerà in carica nella giornata di lunedì prossimo, 15 gennaio. Nei giorni scorsi Schmidt ha incontrato a Napoli il direttore uscente Sylvain Bellenger: i due hanno parlato dei vari progetti in corso per potenziare e rendere sempre più bello Capodimonte. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...