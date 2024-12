Scelta a Uomini e Donne, la decisione arriva subito dopo la puntata: pubblico pazzo di gioia

Finalmente arriva una scelta a Uomini e Donne, la notizia che tutti i telespettatori aspettavano non può che riempire di gioia.

Proprio mentre si è conclusa l’ultima puntata di Uomini e Donne è stata resa nota la decisone che ci sarà una scelta nel programma, una notizia che tutti stavano aspettando da tempo, anche perché – a parte le uscite dei protagonisti del trono over – questo momento così romantico non si vedeva nello studio del daiting show da tanto.

In tanti hanno lasciato il programma mano nella mano, è il caso di Marcello e Giada, Ilaria e Vincenzo che però già si sono lasciati e molti altri protagonisti hanno scelto di continuare la loro relazione fuori dal programma di Maria De Filippi. Ma una scelta nel trono classico non si vedeva da tempo e adesso è arrivato il momento.

Scelta a Uomini e Donne, deciso il giorno della registrazione

Nelle ultime ore è diventata virale l’indiscrezione secondo cui si potrebbe presto registrare una scelta. Lorenzo Pugnaloni, esperto di Uomini e Donne, ha anticipato nelle sue storie che mercoledì 18 dicembre ci sarà una registrazione che durerà solo un’ora, cosa che gli ha fatto subito pensare a un’ipotetica scelta.

Questo perché generalmente le registrazioni delle puntate normali durano molto più tempo, sicuramente mai un’ora. Dunque la probabilità che possa essere fatta una scelta è molto alta e chiaramente hanno tutti pensato a Martina De Ioannon, l’unica tronista che potrebbe essere – al momento – pronta a fare questo passo. Sappiamo che la giovane è rimasta solo con due corteggiatori – Ciro e Gianmarco – e che pare essere molto presa da entrambi.

In realtà in una delle ultime puntate Ciro ha lasciato lo studio dopo aver visto un bacio con Gianmarco, ma sappiamo che Martina è andata a Torre Annunziata a riprenderlo e lì hanno fatto un’esterna. Il corteggiatore, dunque, dovrebbe tornare e quindi la scelta della tronista – qualora venga davvero registrata mercoledì 18 dicembre – sarà tra i due corteggiatori.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, per sapere se davvero ci sarà una scelta dovremo aspettare le anticipazioni di quella registrazione, che sarà sempre Lorenzo Pugnaloni a rivelare. Se così dovesse essere, è probabile che la puntata sarà mandata in onda dopo Natale, Uomini e Donne, infatti, a partire da lunedì 23 dicembre non andrà in onda.

Il programma di Maria De Filippi si fermerà per la consuetudinaria pausa natalizia e dovrebbe tornare in onda a partire dal 7 gennaio 2025, comunque non prima dell’anno nuovo.