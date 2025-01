Scatta il divieto di guida dalle 24:00 alle 6:00, non si potrà più circolare: se ti beccano sono guai

Continuano le modifiche al codice della strada per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti e ridurre drasticamente il numero degli incidenti e tra questi spunta il divieto di guida notturna.

Tra i tanti motivi di discussione delle appena concluse festività natalizie, uno dei più sentiti è stato sicuramente il nuovo codice della strada. Le nuove regole hanno reso più severe le pene per chi viene beccato alla guida in stato di ebrezza e sono state inasprite le regole riguardanti chi si mette alla guida e dovesse risultare positivo al controllo antidroga.

Maggiore attenzione è stata posta pure sulle infrazioni riguardanti l’utilizzo di cellullari alla guida, una delle cause principali di incidenti ogni anno, anche in questo caso le sanzioni sono state inasprite con la speranza che questo basti a spingere gli automobilisti ad essere maggiormente cauti e più focalizzati sulla guida.

Le nuove norme sono state generalmente accolte con positività – d’altronde tutto ciò che può garantire maggiore sicurezza è ben accetto – ma non sono mancate le critiche riguardo alcuni dettagli. Ad esempio non è stato tenuto in considerazione chi fa utilizzo sotto prescrizione di cannabis medica per problematiche di salute (aspetto che verrà chiarito in seguito), ma risulta anche critico il fatto che il test possa individuare l’utilizzo fino a 48 prima e dunque non punire la guida sotto effetto di stupefacenti ma il consumo.

L’ultima novità in materia di sicurezza stradale è destinata a far discutere perché riguarda il divieto di guida a partire da mezzanotte fino alle 6 del mattino per alcune categorie di automobilisti.

Divieto di guida notturna, chi riguarda e quando verrà applicato

La proposta di applicare in tutta Europa questo divieto proviene dall’Unione Europea ed è finalizzata a garantire la sicurezza stradale. L’idea nasce dall’osservazione dei dati che indicano come la maggior parte degli incidenti stradali più gravi e quasi tutti quelli fatali, avvengono nel corso della notte.

Il motivo di tale statistica è legata alla composizione degli automobilisti e alle attività che si compiono in queste fasce orarie, dato che la notte si spostano spesso i più giovani per le uscite con gli amici e durante queste uscite è più probabile che ci sia un consumo smodato di alcol, senza dimenticare che la notte il livello di stanchezza s’innalza e sono più facili le distrazioni. Va precisato che attualmente è solamente una proposta e che dunque nessuno incorre il rischio di multe salate.

Qualora la proposta dovesse essere approvata, tuttavia, in ogni Paese europeo ci sarebbe il divieto di guida notturna per tutti i neopatentati almeno per i primi 3 anni con la possibilità che venga esteso fino ai 21 anni d’età qualsiasi sia l’esperienza di guida. Al fine di fare rispettare il divieto sarebbero previste 300 euro di multa e la decurtazione di 10 punti per tutti i neopatentati beccati a guidare fuori orario e la sospensione della patente in caso di recidiva.