“scalerò per te” è il nuovo singolo di Paola Di Leo

Dal 12 gennaio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “scalerò per te”, il nuovo singolo di Paola Di Leo.

“scalerò per te” è un brano in cui Paola Di Leo apre il suo cuore, donando un frammento di sé attraverso un intenso viaggio musicale. L’artista si mostra vulnerabile, con un sentimento puro e onesto dedicato alla sua persona amata, raccontando la storia di un amore che nasce dopo il dolore. Questo pezzo esplora l’amore da prospettive diverse, in un tentativo di condividere le sfumature di questa esperienza umana. La melodia, influenzata dal contemporaneo RnB, si avvolge in un ritornello memorabile e nell’incanto dei violini, creando un’atmosfera coinvolgente e maestosa. Paola Di Leo trasforma il proprio vissuto in una melodia avvolgente, celebrando un amore romantico, potente e sognatore, capace di superare ogni ostacolo, persino le montagne emotive più imponenti.

Paola Di Leo invita ad abbracciare il sogno e l’amore, rendendo “scalerò per te” un inno all’esperienza condivisa dell’amore.

Commenta l’artista a proposito del brano: “un’ode moderna all’amore, un’impresa sonora che conquista le vette dell’emotività e trasforma il dolore in una melodia avvolgente.”

Il videoclip di “scalerò per te” è un affascinante viaggio attraverso le emozioni, ambientato nella suggestiva cornice di New York. La magia inizia con Paola Di Leo protagonista, che, immergendosi nel cuore di Manhattan, prende un taxi, simbolo di questo viaggio verso l’amore. Le scene iniziali ci conducono nell’intimità di Paola, sul suo letto, dove le prime note prendono vita. La magia continua quando la vediamo suonare il piano nella sua camera, un momento di pura autenticità prima che l’amore la spinga ad esplorare

nuovi orizzonti. Il climax del video ci porta sul tetto di un edificio di New York durante il giorno, dove Paola, con passione, canta la sua canzone. Lo skyline mozzafiato dei grattacieli funge da cornice, simboleggiando la grandezza e la potenza dell’amore.

La storia si sviluppa ulteriormente con uno spettacolare scenario al tramonto a Brooklyn, l’oceano come sfondo e i grattacieli di Manhattan che si stagliano all’orizzonte. Il video culmina nelle vibranti strade notturne del quartiere di SoHo, dove Paola Di Leo, illuminata dalle luci della città, trasmette la passione e l’intensità della sua canzone. La scelta di rappresentare il giorno, il tramonto e la notte sottolinea l’infinità e l’eternità dell’argomento universale e potente dell’amore. Paola Di Leo non solo interpreta il ruolo principale nel videoclip di “scalerò per te” ma, in un tocco distintivo, agisce come produttrice e co-direttrice.

Questo coinvolgimento diretto accentua l’autenticità del video, permettendo alle emozioni dell’artista di trasparire attraverso ogni inquadratura. Il risultato è un’esperienza visiva che riflette fedelmente la visione e la passione di Paola, rendendo il video una testimonianza personale dell’amore celebrato nella canzone. Il video è in se molto semplice e diretto, un’ode visiva all’amore, che cattura la sua essenza attraverso la magica New York.

Biografia

Paola Di Leo è una cantante cantautrice italiana che vive a New York. Polistrimentista, suona e scrive canzoni accompagnandosi con chitarra e pianoforte. Esce come artista indipendente a dicembre 2018 con il singolo “Better Day”, per poi firmare il suo primo contratto con l’Honiro Label l’anno seguente, pubblicando il suo primo EP “Break Free” nel 2020. Dopo la pandemia, ritorna un’artista indipendente e nel gennaio 2023 pubblica il singolo “Speed”, una ballad intima e personale in cui si accompagna al piano.

Il 24 febbraio è uscito il suo primo singolo in italiano “Momento Distratto”, che anticipa l’EP “Sola, Ma Non in Solitudine”, che è composto anche dai singoli “Gocce Di Pioggia”, “Dall’Altra Parte”, “Quanto Sto Male Con Te” e “Non Voglio Sapere”. A settembre 2023 si esibisce sull’Ariston come finalista per Sanremo Rock e viene premiata con una borsa di studio.

“scalerò per te” è il nuovo singolo di Paola Di Leo disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 12 gennaio 2024.

Spotify | Instagram | Facebook | YouTube | Twitter | Tik Tok