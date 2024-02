Sanremo, Sisal: “Annalisa, Angelina Mango e Bertè avanti nella prima serata”

(Adnkronos) – A Sanremo l’hype ormai è altissimo: gli esperti Sisal pronosticano per questa prima serata di apertura del Festival tre artiste in testa: Loredana Bertè, Annalisa e Angelina Mango, appaiate in quota a 3,00. Seguono, a contendersi il secondo posto, i Negramaro, Emma, Geolier e Diodato tutti offerti a 9,00. Al terzo posto, per la serata di apertura, Dargen D’Amico è il re indiscusso della sua "Onda Alta" a 12. Il quarto posto è una sfida accesa tra The Kolors, Mahmood, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso che si giocano a 16. A chiudere la Top 5 della serata ci sarebbe Il Volo, il gruppo di operatic pop è dato a 20. Mentre, la favoritissima del Festival di Sanremo 2024, per gli esperti Sisal, sembrerebbe non avere più rivali: Annalisa offerta vincente a 3,00. Angelina Mango, invece, retrocede e conquista la seconda posizione essendo offerta a 5,00. Stabile sul terzo gradino c’è Geolier a 6,00. Per restare aggiornati sulle quote e i pronostici Sisal – ricorda una nota – è possibile consultare: https://www.sisal.it/scommesse-matchpoint/evento/spettacolo/festival-sanremo/sanremo2024. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

