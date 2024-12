Sanremo potrebbe passare a Mediaset? Ecco perché, l’annuncio bomba è senza precedenti

Sanremo potrebbe passare a Mediaset il prossimo anno? L’annuncio bomba è appena arrivato, vicino un cambiamento epocale.

Come al solito Sanremo non smette di sorprendere e stavolta è arrivata una bomba clamorosa che potrebbe cambiare per sempre la storia della kermesse. Siamo ormai a due mesi alla messa in onda dell’edizione del 2025 condotta da Carlo Conti e stanno proseguendo i preparativi. Nei giorni scorsi sono stati rivelati i nomi dei big che prenderanno parte alla gara e alcune piccole variazioni sul programma volute da Carlo Conti.

C’è ovviamente grande attesa, come ogni anno, ma proprio in queste ore è stato emanato un comunicato che potrebbe sconvolgere gli equilibri tra Rai e Mediaset (e non solo). La Rai infatti potrebbe perdere la sua esclusiva sul programma e per una ragione che lascerà molti a bocca aperta. Come ha detto Selvaggia Lucarelli sul suo account X, “Qui si riscrive la storia”.

Sanremo, il futuro del programma in bilico

Di recente, come si è detto, è stato diramato un comunicato stampa che ha lasciato tutti senza fiato ed è stato ripubblicato già moltissime volte, benchè sia davvero freschissimo. Il comunicato è arrivato direttamente dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria e così si legge:

“Con sentenza n. 843, depositata in data odierna, il TAR per la Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento “diretto” alla RAI da parte del Comune di Sanremo dell’organizzazione del Festival della Musica Italiana. I giudic, tuttavia, hanno fatto salvo lo svolgimento dell’edizione del 2025 che pertanto avrà luogo come previsto”.

Una bomba davvero senza precedenti che avrà fatto saltare sulla sedia i vertici RAI. Ora si aprono nuove strade per il futuro della kermesse musicale più amata e seguita di sempre in Italia. E si può star certi che il bando di concorso per accaparrarsi l’organizzazione del Festival del 2026 sarà una vera bolgia. Di sicuro saranno in molti quelli che tenteranno il tutto e per tutto pur di guadagnarsi la gestione della Festival, di sicuro Pier Silvio Berlusconi, a capo di Mediaset, starà già pensando a come muoversi.

L’eventuale passaggio sulle reti Mediaset della kermesse segnerà senza dubbio uan svolta epocale e dovranno essere ristabiliti completamente gli equilibri tra i giganti dell’intrattenimento televisivo italiano. Staremo a vedere come decideranno di muoversi i vertici delle varie aziende televisive, si certo sarà una vera partita a scacchi da non perdere.