Sanremo 2025, gelo tra Conti e Carlucci, la frecciata della conduttrice: “Non me ne ha parlato”

Il Festival di Sanremo del 2025 si preannuncia già come uno degli eventi più discussi e attesi dell’anno. La notizia che Amadeus non sarà al timone della kermesse musicale ha scosso il pubblico e gli addetti ai lavori, lasciando spazio a Carlo Conti, figura ormai storica della televisione italiana. Tuttavia, l’assenza di Amadeus non è l’unico elemento a creare scompiglio nel panorama sanremese.

Recentemente, Milly Carlucci ha espresso il suo disappunto per non essere stata coinvolta nella conduzione del Festival. In un’intervista rilasciata a FanPage, la conduttrice ha dichiarato: “Carlo non me ne ha parlato, se avesse voluto coinvolgermi mi avrebbe mandato un messaggio”. Queste parole hanno acceso i riflettori su una possibile tensione tra i due volti noti della Rai.

Milly, le parole sul Festival

La questione solleva anche un dibattito più ampio sulla rappresentanza femminile all’interno del Festival di Sanremo. Da anni si discute sulla possibilità di affidare sia la direzione artistica sia la conduzione dell’evento a una donna. Milly Carlucci, con la sua vasta esperienza in Rai e il successo di programmi come Ballando con le stelle e Il cantante mascherato, sembrerebbe una candidata ideale per questo ruolo.

Tuttavia, la stessa Carlucci ha evidenziato le difficoltà legate all’impegno che richiederebbe Sanremo: “Diventa complicato fare Sanremo così dato che ti occupa tutto l’anno“. Nonostante ciò, lascia aperta ogni possibilità per il futuro: “Chi può dirlo per i prossimi anni“.

Nel frattempo, Milly Carlucci continua a concentrarsi sui suoi progetti attuali. Ballando con le stelle sta per concludersi con grande successo di pubblico e critica; tre donne sono in lizza per la vittoria finale dimostrando ancora una volta il talento femminile nel mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda Il cantante mascherato, nonostante gli ascolti non sempre esaltanti in Italia rispetto ad altri Paesi dove il format gode di grande popolarità; Carlucci difende strenuamente il programma sottolineando come al momento non ci siano piani certi per una nuova edizione primaverile.