Sanremo 2025, Conti come Amadeus: sul palco arriva la famosissima influencer

Il Sanremo di Carlo Conti sembra porterà una sorpresa al pubblico che ricorda la scelta di Amadeus: all’Ariston una famosa influencer

Il Festival di Sanremo si conferma ancora una volta come l’evento clou della musica italiana, attirando l’attenzione di milioni di spettatori ogni anno. L’edizione del 2025 si preannuncia ricca di sorprese e novità, tra cui spicca un rumor che ha rapidamente fatto il giro del web: la possibile partecipazione di Giulia De Lellis in un ruolo chiave durante il DopoFestival.

La notizia è emersa subito dopo le feste natalizie, quando Carlo Conti, in una comparsa al TG1, ha svelato i nomi dei conduttori del PrimaFestival, tra cui Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio. Tuttavia, è l’ipotesi riguardante il DopoFestival a catturare l’attenzione del pubblico e della stampa.

Sopresa di Conti per il pubblico di Sanremo

Fonti vicine alla produzione, come riportato da Dagospia, suggeriscono che Alessandro Cattelan e, forse, Selvaggia Lucarelli potrebbero essere tra i commentatori delle esibizioni serali. Ma è l’eventuale inserimento di Giulia De Lellis a destare particolare interesse.

De Lellis, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a vari programmi televisivi come Love Island Italia, Call of Beauty e Amore alla prova – La crisi del settimo anno, ha dimostrato grande disinvoltura e professionalità davanti alle telecamere. Il suo ruolo nel DopoFestival sarebbe quello di commentare gli outfit dei concorrenti e degli ospiti, un compito che sembra perfettamente in linea con la sua esperienza nel mondo della moda e del trucco.

Questa scelta segnerebbe un importante passo avanti nella carriera dell’influencer e rappresenterebbe una svolta significativa per il Festival di Sanremo, che negli anni ha cercato di avvicinarsi alle nuove generazioni attraverso figure popolari sui social network. L’eventuale presenza di Giulia De Lellis al DopoFestival è vista come un tentativo di rinnovare l’appuntamento sanremese, rendendolo più inclusivo e aperto ai cambiamenti culturali che caratterizzano la società italiana e internazionale.