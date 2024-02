Sanremo 2024, Fiorello sbarca al festival: c’è l’Aristonello

(Adnkronos) – Il quartier generale di Fiorello a Sanremo 2024 si chiamerà Aristonello. Il battesimo del 'glass di cortesia' piazzato davanti all'ingresso del Teatro Ariston è avvenuto questa mattina durante la puntata di 'Viva Rai2', con Fiorello che dal Glass del Foro Italico si è collegato con Alessia Marcuzzi, già arrivata a Sanremo. È toccato alla co-conduttrice di 'Viva Sanremo', lo spin off del mattin show che andrà in onda in coda alle prime quattro serate del festival, scoprire la scritta con il nome dello studio. Fiorello arriverà a Sanremo stasera per preparare la sua performance festivaliera che si giocherà tra l'Aristonello e il dialogo con quanto accade in teatro: lo showman siciliano sarà impegnato con la puntata di lunedì 5 febbraio di 'Viva Rai2', in onda regolarmente alle 7 del mattino, poi in quattro puntate di 'Viva Sanremo', e infine nella coconduzione della serata finale del festival al fianco di Amadeus. Ma è chiaro, come annunciato dallo stesso Amadeus ieri sera a 'Porta a Porta' che da Fiorello ci si potrà aspettare di tutto anche durante le dirette del festival, con collegamenti e irruzioni in teatro. L'unico imperativo è che non salirà sul palco dell'Ariston prima della finale di sabato 10 febbraio ma, ha chiarito Amadeus, potrà entrare anche in platea. Fiorello alloggerà come Amadeus all'Hotel Globo di Sanremo, direttamente collegato con l'Ariston, in una stanza sullo stesso pianerottolo dell'amico conduttore e direttore artistico, al quale c'è da scommettere non mancherà di bussare all'alba per qualche diretta Instagram. Del set di 'Viva Sanremo' fa parte anche un ampio spazio davanti al Glass e davanti all'ingresso dell'Ariston tappezzato con un manto erboso, dove Luca Tomassini proporrà la sue spettacolari coreografie e messe in scena per lo street-show e anche un balconcino che affaccia sia sull'Aristonello che sull'Ariston dove Fiorello e gli altri protagonisti dello show potranno affacciarsi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

