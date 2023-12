Sanremo 2024, da Mannoia a Renga & Nek: ecco i nomi dei Big in gara

(Adnkronos) – Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo. Sono i primi 13 dei 27 Big in gara a Sanremo 2024 annunciati da Amadeus al Tg1. Gli altri 14 saranno annunciati più avanti nel tg. Con una modifica dell'ultim'ora al regolamento il direttore artistico ha portato a 30 il totale degli artisti che saranno in gara al festival (dovevano essere 26), di cui 27 (e non più 23) vengono annunciati oggi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)