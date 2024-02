Sanremo 2024, Bolle superospite stasera: “Non potevo mancare, è un’emozione grandissima”

(Adnkronos) – "Essere qui al festival è una grandissima emozione. Quando Amadeus mi ha chiamato sono stato super felice e ho detto 'ci voglio essere' anche se questa settimana è stata molto importante per me perché proprio ieri sera ho avuto lo spettacolo forse più importante di questa mia stagione artistica: ieri sera ero a Londra a ballare alla Royal Opera House ed è stato uno spettacolo bello e molto particolare perché sono stato celebrato per i 25 anni come artista ospite alla Royal Opera House". Lo afferma in conferenza stampa Roberto Bolle che questa sera sarà il super ospite della serata finale del festival di Sanremo. A fine esibizione, racconta Bolle, "è salito il direttore della compagnia a parlare, a omaggiarmi ed è stato un momento molto speciale perché non è usuale che un ballerino come ospite riesca a calcare un palcoscenico così prestigioso per 25 anni consecutivi" "Sono quindi arrivato da pochissimo a Sanremo ma non potevo dire di no ad Amadeus, perdere questa opportunità, perché è un palcoscenico straordinario", aggiunge Bolle che annuncia anche un nuovo appuntamento: "Ci sarà un'altra serata di danza sempre su Raiuno, in prima serata il 29 aprile su Rai1, che è la giornata internazionale della danza". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

