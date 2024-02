Sanremo 2024, Angelina Mango trasforma la sua ‘noia’ in un live – Video

(Adnkronos) – Annoiarsi a Sanremo, soprattutto nei giorni del Festival quando la città non dorme mai, è un po' difficile ma Angelina Mango ci prova e lancia la 'noioteca'. Un luogo aperto a tutti dove la noia di trasforma in un’avventura creativa, offrendo attività inusuali e anche live improvvisati. Come quello di oggi che ha visto la giovane artista, in gara al festival con la canzone 'La noia', esibirsi in un live accompagnata anche dal fratello Filippo Mango, dove ovviamente non sono mancati i suoi successi 'Che t'o dico a fa'' e 'Ci pensiamo domani'. Ieri, al termine della prima serata del festival, nella top 5 della stampa Angelina Mango si è piazzata al secondo posto subito dopo Loredana Bertè. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...