Sanremo 2024, Amadeus: “Sul palco Festival anche il tema dei femminicidi”

(Adnkronos) – "Un sesto Festival? Ho detto che questo sarà l'ultimo. Io direi godiamoci questo Festival. Facciamo in modo che questo riesca bene e poi ne parleremo". Così Amadeus ha risposto, durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, a chi gli chiedeva se accetterà la proposta della Rai di non fermarsi al quinto Festival. "Prima facciamo bene questo, che sennò magari non me lo chiedono più", ha ironizzato il conduttore e direttore artistico. Ci sarà anche un momento dedicato al tema della lotta ai femminicidi sul palco di Sanremo 2024. Lo ha annunciato Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, rispondendo ad una domanda dell'Adnkronos. "Abbiamo un paio di idee, ci stiamo lavorando ma non potrà mancare un momento di riflessione su questo tema così grave in un evento così seguito come il festival", ha detto il conduttore e direttore artistico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

