Sanremo 2024, Amadeus domani annuncia i cantanti Big: ecco i nomi in ballo

(Adnkronos) –

A 24 ore dall'annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024, sale in rete la febbre dell'attesa e impazza la girandola delle indiscrezioni. A contribuire, lo stesso Amadeus che ha postato sulle sue storie di Instagram un video che lo ritrae mentre prepara la lista. "Ora basta pensare, scriviamo. Scriviamo l'elenco dei cantanti in gara", dice con penna e foglio alla mano. "Domani al Tg1, alle 13.30, adesso non potete guardare quello scrivo", aggiunge chiudendo con la mano l'obiettivo della telecamera. Secondo quanto previsto dal regolamento di questa edizione del festival, il conduttore e direttore artistico dovrebbe annunciare domani 23 nomi in gara, a cui si aggiungeranno poi i 3 artisti che saliranno sul podio nella finale di Sanremo Giovani, prevista per il 19 dicembre, in diretta su Rai1. Le voci che circolano sono le più disparate ma – a quanto apprende l'Adnkronos – alcuni nomi ricorrono più di altri. Si parla insistentemente di: Negramaro, The Kolors, Il Volo, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Mahmood, Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Geolier, Angelina Mango, Alfa, Irama, Rhove, Rkomi, Sangiovanni, Bresh, Malika Ayane, Matteo Paolillo, Diodato, Nek e Renga, Al Bano, Ghali, Dargen D'Amico e Mr Rain. E c'è chi dice che Amadeus abbia trovato il brano giusto persino per il ritorno dei Jalisse. Basterà attendere qualche ora per sapere cosa è vero e cosa non lo è. Una cosa è certa, come ha ammesso lo stesso Amadeus alla Milano Music Week: il numero delle candidature di quest'anno è da record con oltre 400 proposte ricevute dal direttore artistico, di cui 50 ritenute papabili. Sarà stato quindi più arduo del solito arrivare ai 23 nomi che sveleraà domani in diretta al Tg1 delle 13.30. (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

