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Sanità, Ruscitti (Veneto): “Più cure sul territorio per alleggerire gli ospedali”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Le istituzioni regionali possono contribuire a migliorare le performance del sistema sanitario “prendendo atto che abbiamo una popolazione sempre più anziana e complessa, e tentando di lavorare sul territorio tramite le Case di comunità, gli ospedali di comunità e gli hospice, per evitare che i pazienti vadano in ospedale. Infatti, è necessario gestire la cronicità fuori dallo stesso e portare all’interno solo le acuzie”. Così Giancarlo Ruscitti, direttore generale Sanità e sociale della Regione Veneto, intervenendo alla presentazione, oggi a Roma, del XIV Rapporto sulle performance regionali del Sistema sanitario italiano, curato dal Crea Sanità – Centro per la ricerca economica applicata. Il rapporto offre una fotografia dettagliata sulle Performance a livello regionale in tema di opportunità di tutela della Salute. 

“La nostra Regione – continua Ruscitti – ha sempre avuto due pilastri: la sanità e il sociale, intersecati dalla stessa struttura tecnica. Questo ci consente di lavorare insieme a colleghi che hanno estrazioni professionali diverse, e poter ‘aggredire’ le nuove patologie e le nuove esigenze che hanno i veneti, dalla montagna al Delta del Po”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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