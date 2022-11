Sanità, Giannini (Lega): Troppe attese per interventi su pazienti oncologici e cardiologici

“Nel Lazio per pazienti oncologici e cardiologici l’attesa per un intervento nella sanità pubblica è più lunga che altrove. Per chi soffre di cuore la nostra regione è il fanalino di coda per le operazioni urgenti, mentre per chi è in attesa di un intervento per asportare un tumore il Lazio è al dodicesimo posto, dietro a Calabria, Basilicata, Molise e Sicilia”. È quanto dichiara il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, commentando i dati Agenas, riguardo al monitoraggio degli interventi chirurgici. “Le liste d’attesa scorrono più velocemente nel privato – prosegue – a testimonianza dell’attenzione rivolta a questo settore, a scapito del pubblico. In generale, in almeno il 40% dei casi, i numeri ci dicono che nel nostro territorio si supera il mese di attesa per operarsi. Insomma un ulteriore segnale dell’allarmante situazione in cui versa la sanità regionale – conclude Giannini – i cui cittadini, dopo 10 anni di egemonia zingarettiana, sono costretti a rinviare le cure più urgenti. Ritardi che rischiano di essere fatali”.

