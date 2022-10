San Gregorio da Sassola, anziana malata di Alzheimer esce di casa e scompare

Momenti di apprensione, ieri, per una signora di 80 anni malata di Alzheimer, sparita improvvisamente dopo essersi allontanata dalla sua abitazione. L’anziana, era uscita intono le ore 18 dalla sua casa in via Gallette, a San Gregorio da Sassola, in provincia di Roma. I familiari, accorgendosi subito dopo della scomparsa dell’ottantenne, si sono allarmati. Alle ore 23.15 quindi, i vigili del fuoco, quando ormai la donna era scomparsa da oltre 5 ore, hanno inizialmente provato a cercarla nei dintorni di casa ma, non trovandola, hanno chiesto aiuto al NUE 112. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri. Con il calare della sera le ricerche si sono intensificate e sul posto sono intervenuti, intorno alle ore 23:15, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma, con le squadre VVF 18/A, TAS, SAF e UCL. E proprio i vigili del fuoco hanno rintracciato la donna che si trovava a circa 3 chilometri dalla sua abitazione. L’ottantenne è stata così affidata alle cure del 118. Fortunatamente la signora, seppur in stato confusionale, era in buone condizioni di salute.

