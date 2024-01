Samsung lancia il nuovo hard disk SSD 990 Evo, 5 mila MB al secondo

(Adnkronos) – Samsung ha annunciato il nuovo hard disk SSD 990 EVO. Questo nuovo prodotto, che si posiziona in cima alla gamma di soluzioni SSD consumer dell'azienda, si distingue per le sue prestazioni nettamente superiori al modello precedente, il 970 EVO Plus, con un incremento fino al 43%. La velocità di lettura sequenziale raggiunge i 5.000 megabyte al secondo (MB/s), mentre quella di scrittura si attesta sui 4.200 MB/s. Anche le operazioni di lettura e scrittura casuali sono state ottimizzate, raggiungendo rispettivamente un massimo di 700K e 800K input/output al secondo (IOPS). Un altro aspetto chiave di questo SSD è l'utilizzo della tecnologia Host Memory Buffer (HMB), che permette di collegare l'unità direttamente alla DRAM del processore host. Questa soluzione garantisce prestazioni elevate anche in sistemi senza DRAM dedicata, offrendo agli utenti una velocità di caricamento dei giochi e un accesso ai file di grandi dimensioni migliorati. Rispetto al suo predecessore, l'efficienza energetica è stata migliorata del 70%, permettendo un uso prolungato del PC senza preoccupazioni per la durata della batteria. Inoltre, supporta la funzione Modern Standby, che assicura una connettività Internet ininterrotta e la ricezione di notifiche anche in modalità a basso consumo energetico. Il dispositivo dispone anche di un'etichetta di diffusione del calore che regola le condizioni termiche del chip NAND, garantendo così prestazioni costanti senza compromettere l'integrità dell'unità. Il 990 EVO è un dispositivo multifunzionale, ideale per le esigenze informatiche attuali e future. Offre un'operatività multitasking fluida e si adatta sia a esigenze ludiche sia professionali. Grazie al supporto delle interfacce PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2, l'SSD è compatibile con gli slot M.2 PCIe 4.0 dei PC attuali e pronto per le future applicazioni PCIe 5.0. Il prezzo è di 169,99 euro per il modello da 1 TB e 259,99 euro per quello da 2 TB. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

