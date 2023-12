Samsung lancia il Galaxy S23 FE a 719 euro

(Adnkronos) – Samsung Electronics Italia ha recentemente introdotto nel mercato italiano il Galaxy S23 FE, l'ultima aggiunta alla sua serie Galaxy S. Questo dispositivo si distingue per il design riconoscibile, una fotocamera di qualità professionale e prestazioni di gioco fluide, elementi che mirano a migliorare significativamente la quotidianità degli utenti. A partire dal 6 dicembre, il Galaxy S23 FE sarà disponibile insieme a un'offerta speciale che include le nuove Galaxy Buds FE. Questi auricolari wireless sono progettati per offrire un'esperienza caratterizzata da bassi intensi e una funzione avanzata di cancellazione attiva del rumore (ANC). Il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera da 50 MP con zoom ottico 3X, uno schermo AMOLED 2X da 6,4 pollici e una batteria di lunga durata. Come i fratelli maggiori della serie Galaxy S, anche questo smartphone integra la funzione Nightography per gli scatti al buio. Inoltre, la modalità Pro permette agli utenti di personalizzare ogni scatto, regolando impostazioni come la velocità dell'otturatore e l’apertura focale. L'app Camera Assistant e gli strumenti di editing basati sull'intelligenza artificiale aumentano le possibilità per l'editing e il ritocco. Il lancio del Galaxy S23 FE si inserisce in un contesto più ampio di collaborazioni e sponsorizzazioni di Samsung nel mondo della musica, come la partnership con Spotify. Nel 2023, Samsung è il sponsor globale di Spotify Wrapped, un servizio che consente agli utenti di rivedere le loro abitudini musicali dell'anno. Niccolò Bellorini, Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel rispondere alle esigenze della Generazione Z con dispositivi all'avanguardia e di alta qualità. Il bundle Galaxy S23 FE e cuffie wireless Galaxy Buds FE è disponibile a 739€ su Samsung.com, Amazon.it e in selezionati negozi di elettronica. Il Galaxy S23 FE è venduto separatamente a 719€ in varie colorazioni, mentre le Galaxy Buds FE sono disponibili a 109€ nelle varianti Graphite e White. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

