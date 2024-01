Samsung e Hyundai, accordo per comunicazioni smart tra casa e auto

(Adnkronos) – Samsung Electronics e Hyundai Motor Group hanno annunciato una partnership volta a collegare le piattaforme in-vehicle e le smart home, aprendo nuove prospettive per il controllo remoto di elettrodomestici e sistemi di auto connessi. In virtù di questo accordo, Samsung Electronics amplierà la sua già consolidata piattaforma SmartThings per includere il supporto alle vetture connesse dei marchi Hyundai e Kia, comprese le vetture elettriche. Questi sistemi casa-auto e auto-casa saranno progettati per creare una connessione sinergica tra le applicazioni domestiche e i sistemi di infotainment in-vehicle, consentendo il controllo remoto in entrambe le direzioni. Le funzionalità accessibili tramite l'applicazione includono l'avvio del veicolo, l'apertura e la chiusura dei finestrini e l'attivazione del condizionatore d'aria. Inoltre, mentre si è a bordo dell'auto, gli utenti avranno la possibilità di gestire una serie di elettrodomestici e di svolgere compiti legati alla gestione dell'energia. Samsung afferma che questa piattaforma combinata potrebbe anche permettere la programmazione di routine predefinite: immaginate, ad esempio, che al suono della sveglia al mattino, le tende si aprano automaticamente in casa, le luci si accendano e l'auto si predisponga alla temperatura desiderata in previsione del vostro tragitto verso il lavoro. Chanwoo Park, vicepresidente esecutivo di Samsung, ha sottolineato che questa collaborazione porterà alla creazione di servizi integrati "ottimizzati per gli stili di vita futuri", migliorando in modo significativo l'esperienza del cliente sia in casa che in auto. Questa partnership tra Samsung ed il gruppo Hyundai Motor rappresenta un passo avanti verso una connettività sempre più stretta tra l'ambiente domestico e la vita in movimento. L'opportunità di controllare i nostri elettrodomestici e le funzioni dell'auto a distanza apre nuove prospettive per semplificare la routine quotidiana e aumentare l'efficienza. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

