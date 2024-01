Samsung al Ces 2024 svela la propria visione ‘AI per tutti’

(Adnkronos) – Si è tenuta al Ces 2024 'Ai for all', la conferenza stampa ufficiale di Samsung Electronics durante la quale il gruppo ha condiviso la propria visione su come la tecnologia dell’intelligenza artificiale consentirà alle persone di utilizzare i propri dispositivi in modo più comodo e intuitivo. Samsung ha collaborato con partner chiave per delineare la tecnologia alla base di questa visione e il modo in cui i nuovi prodotti e servizi utilizzano le capacità dell'intelligenza artificiale per semplificare la vita. Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO and Head of Samsung’s Device eXperience (DX) Division, ha aperto la conferenza stampa raccontando come l'intelligenza artificiale consentirà alle tecnologie connesse di migliorare la vita quotidiana delle persone rimanendo sempre non intrusiva e "in background". La strategia delineata si è concentrata sul ruolo dell'IA nel migliorare le esperienze connesse che sono sia semplici che utili. Nel corso della conferenza stampa, Samsung ha presentato una serie di prodotti e servizi che aiutano a raggiungere questi obiettivi. "Con l'emergere dell'intelligenza artificiale, esperienze più intelligenti e migliori ridefiniranno il nostro modo di vivere", ha dichiarato Han. "L'ampio portafoglio di dispositivi potenti di Samsung, insieme alla ricerca di una collaborazione aperta, contribuirà a portare l'intelligenza artificiale e l'iperconnettività a tutti". Nella conferenza stampa Jonathan Gabrio, Head of Connected Experience Center di Samsung Electronics America, ha illustrato come la tecnologia AI stia trasformando il modo di utilizzare i prodotti Visual Display e gli elettrodomestici. Ad esempio, Samsung Neo QLED 8K QN900D vanta un processore con AI integrata, NQ8 AI Gen 3, dotato di una rete neurale AI 8 volte superiore e di una NPU due volte più veloce rispetto al modello precedente. in questo modo Neo QLED 8K migliora automaticamente i contenuti a bassa risoluzione per offrire agli utenti un'esperienza visiva di qualità fino a 8K e rende più nitide le immagini in rapido movimento grazie ad AI Motion Enhancer Pro. Samsung Neo QLED 8K è anche dotato di Active Voice Amplifier Pro, che analizza la voce e i rumori di sottofondo grazie all’AI per ottimizzare l'esperienza di ascolto del Tv. Disponibile anche Tizen OS Home, che offre le app, i servizi, i contenuti personalizzati e i suggerimenti di servizio più recenti per portare l'esperienza di intrattenimento a un livello superiore. Samsung offre anche innovative funzioni di accessibilità: il Neo QLED è infatti dotato di una funzione per il linguaggio dei segni che può essere facilmente controllata con i gesti per non udenti, mentre per i non vedenti la funzione Audio Subtitle trasforma in tempo reale i sottotitoli in audio. Samsung presenta anche il nuovo The Premiere 8K, un proiettore dotato non solo di un display da 150 pollici, ma anche della prima trasmissione 8K wireless al mondo per un proiettore. Con The Premiere 8K, gli utenti potranno vivere un'esperienza video come al cinema ma nel comfort della propria casa. Per quanto riguarda il suono, presentato anche Music Frame, un altoparlante con una cover personalizzabile capace di integrarsi perfettamente all’interno degli ambienti domestici. Grazie alla funzione Q-Symphony, il Music Frame si sincronizza con i TV e con le soundbar Samsung, per poter avere, anche a casa, bassi incredibili e il suono surround dei doppi woofer integrati. Il gruppo ha inoltre apportato importanti aggiornamenti a Ballie, il robot AI rotante presentato per la prima volta al CES 2020. Oggi Ballie è diventato il compagno dotato di AI che può interagire con altri dispositivi smart per fornire servizi personalizzati, come occuparsi di attività di routine o proiettare immagini e video sulle pareti per visualizzare informazioni come il meteo o altri contenuti rilevanti, ovunque l’utente si trovi. Per portare a un livello superiore l’esperienza in cucina, Samsung ha presentato il frigorifero Bespoke AI Family Hub con 4 porte. Il frigorifero monta uno schermo da 32” e dispone del nuovo AI Vision Inside, che utilizza una camera interna per riconoscere fino a 33 diversi alimenti e suggerisce ricette che utilizzano tali ingredienti. L’utente può anche impostare “Utilizzo per data” sullo schermo e il frigorifero invia una notifica quando la data di scadenza dell’alimento si avvicina. Queste funzioni AI, oltre a favorire un risparmio economico riducendo lo spreco alimentare, aiutano ad adottare uno stile di vita più responsabile dal punto di vista ambientale. Sempre in cucina la gamma di piani a induzione Anyplace porta la connettività e l’AI ad un’ulteriore evoluzione: le ricette salvate su Samsung Food potranno infatti essere inviate allo schermo 7” del piano cottura, per visualizzarle mentre si cucina. La tecnologia basata sull’AI si estende anche ad altri elettrodomestici Samsung, oltre che a quelli da cucina.La nuova lavasciuga Bespoke AI è dotata di AI Hub , un display LCD da 7” che funge da centro di controllo per la gestione del bucato, permettendo un'esperienza di lavaggio e asciugatura semplice e intuitiva. Bespoke AI personalizza il lavaggio e l'asciugatura ricordando le abitudini dell’utente e utilizzando l'apprendimento automatico per suggerire i cicli e le impostazioni preferite. Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti Bespoke Jet Bot Combo utilizza invece la tecnologia AI per un'esperienza di pulizia più comoda ed efficace. Grazie all'AI Object Recognition, potenziato rispetto alla precedente linea di robot aspirapolvere, potrà distinguere un maggior numero di oggetti e rilevare macchie e spazi. Bespoke Jet Bot Combo riconosce anche il tipo di pavimento, insieme alla lunghezza del tappeto, e regola di conseguenza le proprie impostazioni. Sul fronte pc, Samsung ha presentato la serie Galaxy Book4, la linea di laptop più predisposta all’utilizzo dell’intelligenza artificiale con nuove funzionalità di connettività che la rendono più fluida, più intelligente e più flessibile. Grazie a funzionalità AI intelligenti e intuitive, Microsoft Copilot collega la serie Galaxy Book4 con gli smartphone Samsung Galaxy in modo che possano lavorare facilmente come se fossero un unico dispositivo. Copilot è in grado di trovare, leggere o riassumere i messaggi di testo dallo smartphone Galaxy dell'utente e persino di creare e inviare automaticamente messaggi direttamente dal PC. Senza dover accendere lo smartphone e aprire ogni singola app, Galaxy Book4 può accedere alle funzioni e alle informazioni dello smartphone in modo più rapido e intelligente. Inoltre la serie è ora in grado di trasformare la fotocamera degli smartphone Galaxy in una webcam per PC, utilizzandola per le videochiamate sulle app di conferenza virtuale. Grazie alla stretta e continua collaborazione tra Samsung e Microsoft, le funzionalità più intelligenti continueranno a essere rese possibili sulla serie Galaxy Book4, con le funzionalità di connettività disponibili a partire da marzo. Tab S9 Ultra può essere utilizzato come monitor aggiuntivo per PC e gli utenti possono godere di una qualità del suono cristallina con latenza ridotta quando il PC è collegato a Galaxy Buds2 Pro. Con tutte queste funzionalità e molto altro ancora, la serie Galaxy Book4 è progettata per offrire la migliore esperienza PC possibile. Jaeyeon Jung, Executive Vice President e Head of SmartThings, ha evidenziato i nuovi modi in cui la tecnologia AI sta influenzando il rapporto tra gli utenti e i loro dispositivi, inclusa la visione di Samsung per SmartThings: più dispositivi Samsung un cliente utilizza, più intelligenti diventano questi dispositivi e meglio possono comprendere e supportare la vita quotidiana. L'intelligenza artificiale spaziale è la chiave per abilitare questa visione, aiutando i dispositivi a comprendere lo spazio abitativo e le routine dell'utente, consentendo così un'esperienza di gestione della casa più personalizzata. SmartThings utilizza LiDAR su dispositivi connessi come robot aspirapolvere per creare planimetrie digitali in modo che gli utenti possano controllare facilmente lo stato e la posizione di tutti i loro dispositivi. E a marzo, SmartThings lancerà la visualizzazione della mappa 3D aggiornata per un'esperienza più dettagliata su smartphone e TV Samsung. Inoltre, un semplice codice QR consentirà agli utenti di aggiungere familiari e amici al proprio ecosistema SmartThings, in modo che ogni membro della famiglia possa creare le proprie routine. Utilizzando sensori intelligenti e intelligenza artificiale, SmartThings è in grado di rilevare circostanze insolite, come una caduta, e inviare avvisi a familiari e caregiver designati. Inoltre, grazie al Galaxy SmartTag2, gli utenti possono tracciare le attività dei loro animali domestici e memorizzare digitalmente le informazioni identificative attaccando la targhetta a un collare o a un'imbracatura. Un altro punto discusso da Jung è stato il modo in cui l'assistente vocale Bixby sta consentendo alle case intelligenti di diventare più dinamiche grazie alle sue capacità di intelligenza artificiale avanzate. Bixby è ora in grado di instradare automaticamente i comandi ai dispositivi più appropriati in base alla comprensione della posizione e delle attività dell’utente. Tecnologie chiave come Multi Device Wakeup, combinate con un protocollo di comunicazione condiviso, consentono a Bixby di ascoltare i comandi con tutti i dispositivi in una stanza, ma poi di eseguire solo l'azione richiesta sul dispositivo più rilevante. Quindi, se un utente è in cucina a guardare un video di ricette sul proprio Family Hub™ può gridare: "Ehi, Bixby! Suona musica!" A quel punto, la musica verrà riprodotta dallo smart speaker dell'utente, ma il video della ricetta continuerà a essere riprodotto sul Family Hub™, senza interruzioni. Il televisore, con il servizio Samsung Daily+, diventerà sempre più un hub centrale per gran parte di queste funzionalità della casa intelligente, garantendo anche l'accesso a una varietà di servizi aggiuntivi. Questi includono videochiamate tramite ConnecTime, servizi di consulenza veterinaria da remoto e Workout Tracker, attraverso il quale i dati dell'allenamento possono essere trasferiti agli smartwatch Samsung. Annunciato il nuovo servizio Now+, che visualizza informazioni utili sulle case degli utenti, come il meteo o il feed di una telecamera di sicurezza in tempo reale da un sistema di sicurezza domestica senza che la TV sia nemmeno accesa. Come nel caso delle funzionalità SmartThings, gli utenti possono accedere a queste informazioni anche tramite comando vocale. Samsung ha anche annunciato nuovi sviluppi nel settore automobilistico, a partire da un memorandum firmato con Hyundai Motor Group in base al quale gli utenti avranno accesso ai servizi Home-to-Car e Car-to-Home, grazie alla connettività SmartThings che permetterà agli utenti di utilizzare i comandi vocali per eseguire a distanza le funzioni dell'auto, come l’accensione del riscaldamento anticipato o l'apertura e la chiusura dei finestrini. La connettività SmartThings permetterà in direzione inversa di controllare le funzioni di casa dal proprio veicolo. Con comandi vocali gli utenti potranno aprire e chiudere automaticamente le porte del garage in base alla posizione dell'auto e regolare la temperatura degli ambienti domestici. Inoltre, Samsung ha ulteriormente approfondito la partnership di lunga data con Harman per migliorare il modo in cui gli utenti vivono la guida. Michelle Gattuso, Vice President of Product Management di Harman, ha illustrato come le due aziende stiano sviluppando nuove tecnologie per migliorare l'esperienza di guida. Ricordando "esperienze rivoluzionarie come Harman Ready Care, Ready Vision e Ready Display", la Gattuso ha spiegato come "oggi, il lavoro che svolgiamo con Samsung si sta integrando ancora di più". Ready Care di Harman, che si concentra sulla sicurezza del conducente, implementa tecniche di rete neurale di deep learning per monitorare i movimenti e la prontezza cognitiva del conducente e può fornire promemoria e avvisi personalizzati. In aggiunta, Ready Care è ora in grado di identificare se i passeggeri sono adulti o bambini e di regolare le impostazioni di gonfiaggio degli airbag di conseguenza. Inoltre, Ready Vision porta una visualizzazione intuitiva direttamente sul parabrezza, grazie alla realtà aumentata, nel campo visivo del conducente proprio quando ne ha bisogno. Ad esempio, i conducenti hanno accesso a una mappa che si aggiorna in base ai percorsi in tempo reale, oltre a consigli sul percorso più veloce o su dove fermarsi per un caffè. Infine Ready Upgrade, consente alle case automobilistiche di aggiornare frequentemente l'hardware e il software del veicolo. In questo modo i veicoli rimangono attuali, moderni ed efficienti più a lungo. In questo futuro di dispositivi abilitati all'intelligenza artificiale e profondamente interconnessi, Samsung riconosce che la sicurezza e la privacy sono fondamentali. Shin Baik del Mobile Experience Security Team ha parlato delle soluzioni di sicurezza dell'azienda come base per l'era iperconnessa. Una di queste soluzioni è Samsung Knox Matrix, che ora fornisce la crittografia end-to-end su molti smartphone e smart TV Galaxy. La tecnologia consentirà ai dispositivi di monitorarsi a vicenda per identificare e isolare le minacce alla sicurezza. Knox Vault, che aiuta a mantenere i dati degli utenti al sicuro su alcuni dei dispositivi più popolari di Samsung, è stato ampliato per coprire più dispositivi connessi da SmartThings, come i televisori Samsung Neo QLED 8K. Inoltre, le partnership di Samsung con le principali aziende tecnologiche consentono agli utenti di sperimentare la sicurezza e la privacy in un modo che si adatta alle loro esigenze specifiche. Andando avanti nell'utilizzo responsabile dei materiali, nella gestione dei consumi energetici e nell'accessibilità Inhee Chung, Vice President of the Samsung Corporate Sustainability Center, ha evidenziato i piani del gruppo per un'economia più circolare. Come parte di questi piani, Samsung incorpora sempre più materiali riciclati nei suoi prodotti, tra cui plastica riciclata proveniente da reti da pesca scartate nei dispositivi Galaxy, plastica riciclata nei televisori e alluminio riciclato nei frigoriferi Bespoke. Inoltre, il programma Certified ReNewed dell'azienda, disponibile negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, offre telefoni ricondizionati a prezzi accessibili, mentre Galaxy Upcycling consente ai consumatori di riutilizzare o riutilizzare i loro vecchi telefoni in modi creativi. L'azienda prevede di aumentare anche il riciclaggio e l'upcycling. Per quanto riguarda i modi in cui la tecnologia di Samsung contribuisce a scelte sostenibili, l'azienda sta utilizzando l'intelligenza artificiale per rendere i propri prodotti sempre più efficienti dal punto di vista energetico. Funzionalità come SmartThings AI Energy Mode infatti ottimizzano automaticamente il consumo di energia, e sono un esempio di come l’AI semplifichi la vita dei consumatori, mentre li aiuta a scegliere uno stile di vita sempre più responsabile ed economicamente sostenibile. Grazie a una nuova collaborazione con Tesla, SmartThings Energy diventa ancora più efficiente sia all'interno sia all'esterno della casa. La collaborazione ha integrato SmartThings Energy con i prodotti Tesla, tra cui i veicoli elettrici (EV), la batteria domestica Powerwall, l'inverter solare e la soluzione di ricarica EV Wall Connector. Un altro vantaggio è che gli utenti di SmartThings Energy possono sfruttare la funzione "Storm Watch" dell'app Tesla Powerwall, che segnala le condizioni meteorologiche avverse attraverso SmartThings non solo sull'app Tesla, ma anche sui televisori e sui telefoni cellulari Samsung collegati degli utenti. SmartThings può anche aiutare gli utenti a prepararsi alle eventuali interruzioni di corrente attivando l'AI Energy Mode per estendere il tempo di utilizzo dell'energia di riserva immagazzinata nei Powerwall Tesla. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

