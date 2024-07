Salvini “La storia di Trump mi ricorda quella di Silvio Berlusconi”

ROMA (ITALPRESS) – “Ricordo la storia di Silvio Berlusconi a cui proprio nelle scorse ore ho firmato l’intitolazione di un aeroporto importante come l’aeroporto di Milano Malpensa, che per trent’anni è stato indagato, processato, perseguitato politicamente da certa stampa e da certa magistratura. Mi ricorda quello che sta subendo il presidente Trump in vari processi…. La sinistra è uguale in tutto il mondo, è uguale a Washington, a Parigi, a Roma; se perde le elezioni prova a vincerle in tribunale o in televisione. Io ho un processo e rischio una condanna fino a 15 anni di carcere….Il futuro dell’Italia è sicuramente accogliere immigrati regolari e perbene che sono una ricchezza, ma è permettere anche il rientro di tanti italiani… Stiamo creando migliaia di posti di lavoro con l’obiettivo di fermare l’emigrazione dei nostri giovani”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista video al sito “Italia Report Usa”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma