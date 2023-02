Salisburgo ribaltato e Roma agli ottavi di Europa League

La squadra di mister José Mourinho ospita all’Olimpico il Salisburgo per ribaltare l’1-0 dell’andata e accedere agli ottavi di Europa League.

Con la fan-zone aperta da capitan Elisa Bartoli assieme a Lucia Di Guglielmo fuori dallo stadio, la Curva Sud si prepara a sostenere i giallorossi obbligati avincere con due gol di scarto contro il Red Bull Salisburgo, vincitore per 1-0 in Austria all’andata.

Bastano 33 minuti ai romanisti per imporre il prorpio gioco grazie alla rete siglata a pochi passi dalla porta da parte di Andrea Belotti che sigla l’1-0 e riporta la situazione complessiva in pairtà.

Passano solo sette minuti e Leonardo Spinazzola serve Paulo Dybala che non sbaglia e insacca così il gol del 2-0 che equivale l passaggio del turno.

Sì, perché il risultato complessivo divneta di 2-1 e la Roma può così festeggiare la qualificazione verso gli ottavi di finale.

Le formazioni:

ROMA (3-4-2-1):

Rui Patrício 1, Gianluca Mancini 23, Christopher Smalling 6, Roger Ibañez 3, Nicola Zalewski 59 (Rick Karsdorp 2), Bryan Cristante 4, Nemanja Matić 8, Leonardo Spinazzola 37, Paulo Dybala 21 (Stephan El Shaarawy 92), Lorenzo Pellegrini 7 /Georginio Wijnaldum25), Andrea Belotti 11 (Tammy Abraham 9).

Coach: José Mourinho

SALISBURGO (4-1-2-1-2):

Philipp Köhn 18, Amar Dedić 70 (Ignace Van der Brempt 2), Oumar Solet 22, Bernardo 95, Andreas Ulmer 17, Lucas Gourna Douath50, Nicolas Capaldo 7 (Sekou Koita 20), Nicolas Seiwald 13 (Oscar Gloukh 37), Maurits Kjærgaard 14 (Luka Sušić 21), Chukwubuike Adamu 9 (Benjamin Sesko 30), Noah Okafor 77.

Coach: Matthias Jaissle

Reti: 33′ Belotti (Roma), 40′ Dybala (Roma).

Ammonizoni: Ibañez (Roma), Pellegrini (Roma), Spinazzola (Roma), Zalewski (Roma).

Arbitro: Slavko Vinčić della federazione slovena

Il sorteggio per la nuova fase della competizione europea si svolgerà a Nyon, in Svizzera, alla sede della UEFA venerdì 24 febbraio alle ore 12,00 visibile in diretta sul sito della uefa.

Le qualificate agli ottavi di finale:

Teste di serie (vincitori della fase a girone che giohceranno l’andata fuori casa):

Arsenal (Inghilterra)

Betis Siviglia (Spagna)

Fenerbahçe (Turchia)

Feyenoord (Paesi Bassi)

Friburgo (Germania)

Real Sociedad (Spagna)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Non teste di serie (vincitori degli spareggi che giocheranno l’andata in casa):

Juventus (Italia)

Bayer Leverkusen (Germania)

Siviglia (Spagna)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Union Berlino (Germania)

Manchester United (Inghilterra)

Roma (Italia)

Rennes (Francia)

Le squadre della stessa nazione non potranno incontrarsi. Le gare si svolgeranno il 9 e il 16 marzo con i giallorossi che giocheranno l’andata in casa e potrà incontrare qualunque squadra qualificata tra le teste di serie, esattamente come la Juventus, l’altra italiana in gara.