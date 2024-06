Saggio spettacolo “Love Potion n.9”

Love Potion n. 9 Bellydancer Fusion Show

Pozione d’amore n. 9, il saggio spettacolo di Natascia e Romina Malizia

Come ogni anno le scuole e le accademia di danza terminano il percorso di studi delle allieve con il Saggio-spettacolo finale. Il tema dominante dell’accademia di Natascia e Romina Malizia (Maestre con Diploma Nazionale Opes Benessere Ente riconosciuto CONI) è stato “l’Amore”. Hanno ideato, coreografato e messo in scena “Love Potion n. 9”, “Pozione d’Amore n. 9”, presso l’Associazione Lavinia Litora Presidente Prof.ssa Laura Casella. È la storia di 9 Dee dell’amore che creano un filtro magico per far innamorare il mondo attraverso la Danza Orientale ed i suoi stili (Bellydancer, Fusion, Folklore). Tratto dall’omonimo film “Pozione d’Amore n 9” e dalla Canzone anni 50′ “Love Potion n. 9” dei “The Searchers”. Il testo narra di una donna, Madame Ruth, che dona la Pozione d’Amore n.9 ad un ragazzo sfortunato per aiutarlo a trovare il vero amore. Alla fine riuscirà ad incontrare la sua anima gemella ed a trovare la felicità. La coreografia di apertura del saggio, con la musica “Love Potion n.9”, è stata sognante e romantica, Ali di Iside e sfere luminose in un’ambientazione colma di cuori con al centro la Pozione d’Amore, Love Potion n.9.

Non poteva mancare il Tango Fusion, simbolo di passione, attrazione, sensualità, sempre dalle

sonorità tipiche anni 60′ di “Hernando’s Hideaway”. La canzone narra di un locale notturno “Hernando’s Hideaway” ossia il Nascondiglio di Hernando, dove si sente il suono delle nacchere ed è possibile parlare d’amore sussurrando a voce bassa. Le bravissime Baby Awalim, Melissa Solimeno, Chiara Carciola, Marika Rossetti, Martina Rossetti si sono esibite in un medley tra Saidi e Bellydance. Immancabile la Turkish March ed il Saidi finale delle insegnanti Natascia e Romina Malizia. Presente il sala la Drssa Paola Bruni, Presidente dell’Opes Benessere Italia (Ente riconosciuto CONI) che ha attestato le allieve insieme alle Maestre Natascia e Romina Malizia. Drssa Paola Bruni: “Ogni anno Natascia e Romina Malizia studiano in modo approfondito il tema scelto, una connessione tra danza, musica e cultura, una fusione tra la tradizione, il folklore e vari stili. Non lasciano nulla al caso, c’è sempre un messaggio finale ed in particolare quest’anno è il sentimento dell’amore. Ricordiamo l’importanza della danza orientale ed i benefici a livello fisico e mentale grazie ai suoi movimenti”. Natascia e Romina Malizia: “Abbiamo scelto come tematica l’amore, ispirandoci alla canzone anni 50’ “Love Potion n.9” e l’omonimo film degli anni 90’. Con tutto quello che sta accadendo a livello mondiale e le ripercussioni degli ultimi 4 anni di chiusure, hanno portato le persone ad essere introverse, spesso aggressive. Incapaci di relazionarsi con gli altri. L’amore è il sentimento che può risvegliare le coscienze e portare pace”.

E’ stato un anno caratterizzato dall’allegria, l’impegno e la passione per la danza, un ringraziamento speciale alle meravigliose allieve bellydancer per questo viaggio intrapreso insieme e per aver reso possibile la

realizzazione del saggio all’insegna dell’amore: Paola Canestri, Maria Cardarelli, Linda Invidia,

Concetta De Angelis, Grazia Lomonaco, Laura Bellone, Laura Orati. Quest’anno è stato assegnato per la prima volta il “Premio Passione Danza”, ideato dalle insegnanti, donato alle allieve Paola Canestri e Lucia Sabetta, contraddistinte per “amare e vivere con passione la Danza Orientale”. Al termine del saggio il pubblico è stato chiamato per danzare insieme grazie ai ritmi della Darbuka suonata dal bravissimo musicista Youssef, che ha improvvisato dal vivo il Baladi, danza orientale

dallo stile popolare. Foto/video Chocofilm, Andrea Basso, Alessio Coltella.