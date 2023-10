Ruote nella Storia approda a Castro dei Volsci

Ruote nella Storia torno anche per l’edizione 2023 nella provincia di Frosinone e quest’anno ha scelto come tappa il suggestivo e caratteristico paese di Castro dei Volsci. Anche in questa occasione, il prestigioso raduno di ACI Storico, nato in stretta connessione con l’Automobile Club d’Italia e dedicato alla bellezza e all’importanza delle auto storiche, si lega al fascino e alla promozione dei luoghi ‘incantati’ del patrimonio nazionale, ricchi di storia, cultura, tradizioni e meraviglie paesaggistiche.

Protagoniste anche di questo evento, ovviamente, gli splendidi gioielli di design ed evoluzione tecnica e tecnologica che sono le vetture d’epoca che dopo Boville Ernica e Atina, che sono stati scelti tra i borghi più belli per gli anni 2021 e 2022, torna in Ciociaria nella località nel cuore della valle del Sacco e caratterizzata per un centro storico che si staglia da un’estrema propaggine dei Monti Austoni dal quale è possibile vedere, nelle giornate più limpide, tutto il paesaggio che va da Palestrina a Montecassino.

Sin dalla sua nascita, Ruote nella Storia intente offrire ai possessori di auto d’epoca nuove occasioni di incontro e divertimento, proponendo giornate alla scoperta di affascinanti borghi italiani a bordo di vetture di oltre 30 anni di età. Anche in provincia di Frosinone questa iniziativa sta diventando un appuntamento fisso e importate e, infatti, vi ritorna per il terzo anno di seguito.

A rendere possibile l’evento che si terrà il prossimo 1 ottobre la collaborazione imprescindibile e fondamentale di AC Frosinone presieduta dall’Avv. Maurizio Federico e diretto dall’Avv. Celestina Arduini. Alla squadra dell’Automobile Club locale di Frosinone si aggiungono per il prezioso contributo anche MAC Valle del Liri, Associazione Ufficiali di Gara Frusinate (AUGF) e SafetyDriveSchool.

-“È per il terzo anno consecutivo che ospitiamo questa bellissima manifestazione nazionale di ACI Storico e I Borghi più belli d‘Italia in provincia di Frosinone – ha dichiarato il Presidente di AC Frosinone, Avv. Maurizio Federico – dove il connubio paesaggi-cultura-automobili vanta una tradizione lunghissima. Dopo Boville Ernica nel 2021, Atina nel 2022, domenica 1 ottobre saremo a Castro Dei Volsci. Uno splendido borgo che ci ospiterà grazie all‘accoglienza dell‘amministrazione comunale che ha aderito alla nostra iniziativa. Passeremo la giornata in città, faremo visite guidate, un‘esposizione statica delle splendide vetture ed, infine, le premiazioni alle auto e agli equipaggi più meritevoli ed il pranzo sociale. Ringrazio il Club MAC Valle del Liri affiliato ACI Storico che come sempre ci supporta in tutta l‘organizzazione, così come il servizio di sicurezza degli ufficiali di gara della AUGF e la SafetyDriveSchool che parlerà di sicurezza stradale, oltre ovviamente al supporto di ACI Sport“.-

E come ha tenuto a precisare anche il Presidente dell’Automobile Club Frosinone, la manifestazione si pregia anche del supporto del Club MAC Valle del Liri che continua ad accogliere con entusiasmo eventi di questo carattere.

-“Giunti alla terza edizione del progetto Ruote nella Sstoria in provincia di Frosinone, siamo gratificati dal costante riscontro che stiamo registrando – ha evidenziato il Presidente del MAC valle del Liri, Dott. Giuseppe Enrico Passaretti – Sono più di 40 gli equipaggi prenotati per domenica. Ci teniamo a ringraziare l‘Automobile Club di Frosinone per la fiducia e lo spazio che ci riserva. Ringraziamo anche l‘amministrazione del comune di Castro dei Volsci che farà da splendido scenario per il museo itinerante che abbiamo cercato di rendere quanto più variegato e quanto rappresentativo della produzione tecnica e stilistica italiana e estera. Alcune delle vetture che saranno presenti: Fiat 501S del 1924; Bianchi S5 Camogli del 1932; Lancia Aprilia del 1948; Lancia Aurelia B20 del 1953; Ford Mustang coupe del 1967; Alfa Romeo Giulia Super 1600 del 1970; Simca Rallye del 1972; Alfa Romeo 75 TurboAmerica del 1989, oltre ad alcune delle vetture iconiche note anche ai non addetti al settore“.-

PROGRAMMA: Ore 8.00: Ritrovo presso Y- Hello Bar – Eni Station, via per Frosinone-Ceccano

Ore 9.30: Partenza per la visita del borgo ed esposizione statica delle vetture

Ore 13.30: Premiazioni e pranzo