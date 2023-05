Ruote nella Storia ad Anzio e Nettuno

Il percorso prevede una sfilata in parata per le vie dei comuni di Anzio e Nettuno con visita guidata al Borgo di Nettuno e al Forte Sangallo, costruito tra il 1501 e il 1503 da Antonio da Sangallo su progetto di Giuliano Giamberti, per volere di Cesare Borgia. Tra le numerose vetture di grande prestigio che prenderanno parte alla manifestazione una Fiat 500C del 1952, una Fiat 2300S Coupé del 1964, una Morgana 4/4 serie V del 1966, una Fiat 1100 Special del 1962 e una Lancia Appia III del 1962, solo ovviamente per citarne alcune.

“Grandissimo entusiasmo da parte di tutti noi del C.A.N.VE.S. – ha dichiarato Antonio Cimmino, Presidente del C.A.N.VE.S. – per questo evento, grati all’Automobile Club Roma per l’organizzazione e tutto il supporto dato per festeggiare il decennale della fondazione del nostro Club, legandolo al format Ruote nella Storia di ACI Storico e alla visita del Borgo e al Castel Sangallo, che sono alcune delle bellezze di una delle due città in cui siamo nati. Nostro scopo è difendere, divulgare e promuovere la storia dell’auto non solo nel nostro territorio ma dovunque riusciamo ad essere presenti sul territorio nazionale ed internazionale, praticamente divulgando il verbo di Automobile Club Italia a cui siamo ‘legati’ dalla nascita di ACI Storico“.

PROGRAMMA:

Ore 8:00 Accoglienza presso il ristorante hotel Lido Garda in Piazza G.Caboto, 8 – Anzio (Roma). Controllo documenti e colazione presso la piscina dell’hotel Lido Garda.

Ore 9:45 Partenza auto in parata per le strade di Anzio in direzione Nettuno

Ore 10:00 Sfilata delle auto per le vie di Nettuno

Ore 10:15 Arrivo e sosta delle auto per la “mostra statica” presso il porto turistico Marina di Nettuno

Ore 10:30 Inizio visita guidata del borgo e del Forte Sangallo