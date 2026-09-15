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Ruiu (Pro Vita) a Just Euman: “Da oggi Europa non ha più alibi sull’aborto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Ci hanno convinto che noi donne dobbiamo pagare l’emancipazione con la morte dei nostri figli”. Così la portavoce di Pro Vita & Famiglia, Maria Rachele Ruiu, all’inaugurazione della mostra ‘Just Euman – Come nasce un cittadino europeo’, promossa dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Paolo Inselvini, e curata da Pro Vita & Famiglia, al Parlamento europeo di Strasburgo. 

“Prima di celebrare l’aborto come progresso bisogna avere il coraggio di dire cosa accade e i 14 pannelli della mostra lo fanno -ha continuato-. Nel grembo umano c’è un essere umano e abortire significa ucciderlo e ferire tremendamente la madre”. 

Ha concluso: “In Europa si è votato per mettere l’aborto tra i diritti fondamentali e per finanziarlo, ma da oggi l’Europa non ha più alibi. Chi ha visto la mostra non può più dire di non sapere”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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