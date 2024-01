Ruba carte Pokemon per 800 euro, 45enne si pente e confessa

(Adnkronos) – Dopo aver rubato, nell'arco di un mese, pacchetti di carte Pokemon per circa 800 euro, è stato bloccato e ha confessato l'ultimo furto per poi pentirsi e restituire l'equivalente in denaro di tutta la refurtiva. Il 45enne, da tempo 'attenzionato' dai carabinieri di Monterosi (Viterbo), è stato sottoposto a un controllo e la perquisizione ha consentito di trovare diverse carte Pokemon da collezione. Pentito, l'uomo ha deciso di corrispondere i soldi corrispondenti al valore delle carte rubate in precedenza, a più riprese, nell'arco di un mese, da un negozio di casalinghi. Il fenomeno, ricordano i carabinieri, non è nuovo: già nel settembre dell'anno scorso, i carabinieri di Tuscania avevano recuperato oltre 300 carte Pokemon del valore di circa 1000 euro in un'analoga attività d'indagine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...