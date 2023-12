Rottamazione quater, via libera Senato a proroga pagamenti

(Adnkronos) – E' stato approvato in Aula al Senato l'emendamento a firma Lotito al decreto anticipi che prevede la proroga dei termini per i pagamenti delle rate della rottamazione quater al 18 dicembre 2023, con 87 voti favorevoli e 58 contrari. "E' un emendamento che ha il parere favorevole perché riguarda la contabilità. E' una scadenza in corso, ancora possibile. Lo portiamo semplicemente al 18 dicembre, non è una mancata entrata di bilancio anzi, dà la possibilità di pagare quindi di far confluire entrate nelle casse dello Stato. Non è un condono ma solo un aggiustamento di contabilità di bilancio", le parole del senatore Dario Damiani di Forza Italia, relatore del dl anticipi, replicando in Aula alle dichiarazioni delle opposizioni in merito all'emendamento poi approvato. Stabilito intanto anche il calendario alla Camera sul dl, dove è previsto il voto di fiducia del governo. E' quanto emerso al termine della capigruppo di Montecitorio. La fiducia sul testo, che scade il 17 dicembre, verrà posta martedì 12 alle 13.30, al termine della discussione generale che partirà alle ore 11. Il voto di fiducia sarà espresso in Aula il 13, al termine del question time. Infine il voto finale sul provvedimento previsto il 14 dicembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

