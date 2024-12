Romina Power: dove vive e che lavoro fa oggi l’ex moglie di Al Bano

Romina Power è sempre nei cuori dei fans, ma in molti vogliono sapere cosa fa e dove vive l’ex moglie di Al Bano

Romina Power, un nome che evoca ricordi di musica, amore e arte. Figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian, Romina ha iniziato a calcare le scene già da bambina, debuttando come attrice a soli 13 anni. La sua carriera si è poi sviluppata in diverse direzioni, spaziando dalla recitazione alla conduzione televisiva fino ad arrivare alla musica, settore nel quale ha raggiunto il successo internazionale formando con Albano Carrisi una delle coppie più amate dello spettacolo italiano.

Dopo anni di successi condivisi sul palco e nella vita privata con Albano, la coppia ha attraversato un periodo di separazione per poi ritrovarsi nuovamente insieme in tour mondiali. Questa riunione professionale ha riacceso l’interesse dei fan nei confronti della vita privata dell’artista.

La vita attuale di Romina Power

Negli ultimi tempi, tuttavia, Romina Power sembra aver rallentato il ritmo dei suoi impegni professionali per dedicarsi maggiormente alla famiglia. Ma dove risiede attualmente l’ex moglie di Al Bano? E a cosa dedica il suo tempo?

La scelta della residenza è caduta su Roma, città eterna che offre a Romina la possibilità di vivere vicino alla figlia più piccola, Romina Carrisi Power. Quest’ultima è recentemente diventata mamma per la prima volta e risiede anch’essa nella capitale italiana. L’appartamento elegante e chic scelto da Romina si trova in una zona centrale della città ed è il luogo ideale per coltivare i rapporti familiari ma anche per mantenere viva la propria rete sociale ed artistica.

Roma non solo permette a Romina di essere vicino ai suoi cari ma offre anche l’opportunità di viaggiare facilmente verso altre destinazioni europee come la Croazia dove vive Cristel Carrisi Power con marito e figli.

Le attività e passioni di Romina Power

Nonostante abbia ridotto gli impegni professionali legati al mondo dello spettacolo, Romina non ha mai realmente abbandonato questa passione. Tra interviste occasionali ed esibizioni live selezionate con cura continua a mantenere vivo il contatto con i suoi fan. Inoltre, negli ultimi anni si è dedicata ad un nuovo hobby diventando apicultrice. Questa attività le permette non solo di stare a contatto con la natura ma anche di sperimentare un modo diverso di vivere all’insegna della sostenibilità ambientale.

La vita romana offre quindi a Romina Power una combinazione perfetta tra vita familiare serena e possibilità creative nel campo artistico senza rinunciare alle sue passioni personali come i viaggi esotici che ama fare soprattutto in compagnia del figlio Yari. Innamorata dell’Italia e delle sue bellezze naturalistiche ed artistiche continua così ad esplorarne ogni angolo insieme ai suoi cari trasmettendo loro lo stesso amore per la cultura italiana che lei stessa ha ereditato dai genitori.