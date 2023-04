Rome Half Marathon, bando pubblico per la gestione

Pubblicato il bando per la mezza maratona di Roma.

Per la prima volta l’amministrazione individuerà, tramite avviso pubblico, un organizzatore o un’associazione temporanea di imprese in grado di proiettare la ‘Rome Half Marathon‘, gara in calendario in autunno, tra le più importanti e prestigiose corse podistiche internazionali.

“Il bando – ha spiegato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Alessandro Onorato – è rivolto agli organizzatori che abbiamo maturato adeguata esperienza in appuntamenti di analogo rilievo e presentino la proposta migliore sotto il profilo sia economico sia organizzativo sia di investimenti nella promozione in Italia e all’estero. L’obiettivo è che finalmente anche Roma possa avere una mezza maratona di grande richiamo e partecipazione internazionale. Come quelle di Valencia, Berlino o Sidney. Sarà un grande evento sportivo che richiamerà decine di migliaia di runner e appassionati da ogni parte del mondo, ma anche una straordinaria occasione di promozione turistica della città in chiave moderna, inclusiva e cosmopolita“.

Qui i dettagli del bando: scadenza 22 maggio.