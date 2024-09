Roma: l’Associazione Tutti per Te al servizio dei più deboli

RAVENNA (ITALPRESS) - Ancora un soccorso svolto da un equipaggio del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare con un elicottero HH-139. Recuperati questa mattina a Lugo (RA) una mamma e un ragazzo che si trovavano in una casa allagata. Tratti in salvo e portati al sicuro. tvi/gtr

TORINO (ITALPRESS) - “In occasione dei 70 anni della guida Michelin abbiamo voluto approfondire l’argomento del taste tourism, cioè il turismo enogastronomico. Parliamo di un flusso di denaro che, nel 2023, ammonta a 438 milioni di euro e si stima che per quest’anno arrivi a mezzo miliardo” ha dichiarato Marco Do, direttore Comunicazione e Relazioni […]

ANCONA (ITALPRESS) - Interventi dei vigili del fuoco in zona Osimo Stazione per l'esondazione del torrente Aspio: soccorsi diversi automobilisti in difficoltà nell'area attorno al casello di Ancona Sud. tvi/gtr