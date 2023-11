Roma, uomo nudo fa irruzione in un palazzo e semina panico al Pigneto

(Adnkronos) – Irruzione questa mattina, poco prima delle ore 8:00, in un condominio di via Giovanni de Agostini 42 nel quartiere Pigneto a Roma. Un uomo nudo, vestito solo di una maglietta, brandendo un ombrello e in evidente stato di agitazione si è introdotto nel palazzo, ha suonato e bussato ripetutamente alle porte dei condomini, e ha poi devastato gli interni del palazzo colpendo con l’ombrello fioriere, vasi, finestre e vetri e imbrattando muri, scale e pavimenti dei pianerottoli con il suo sangue. L’uomo sarebbe un italiano, lo riferiscono all'Adnkronos i condomini che lo hanno sentito parlare da solo (deliri a sfondo religioso sul diluvio universale e Dio). Terrorizzati i condomini che si sono chiusi nei propri appartamenti chiamando ripetutamente il 113. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo è stato immobilizzato, portato via e a quanto si apprende potrebbe essere stato ricoverato per le ferite che si è autoprodotto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

