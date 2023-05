Roma, Ultima generazione: nuovo blitz degli attivisti sulla tangenziale

Si calano dal ponte e bloccano la tangenziale est, nuovo caos a Roma a cause del nuovo blitz degli attivisti di Ultima generazione. Come riporta Il Tempo, ennesima azione con un nuovo sistema di protesta che nella mattinata ha registrato il blocco al traffico in direzione San Giovanni, tra viale Somalia e viale Libia per la protesta di 4 ambientalisti che con un’imbracatura si sono calati dal ponte delle Valli esponendo uno striscione con scritto: “Non paghiamo il fossile”. Altri, dieci circa, a bloccare il traffico seduti sulla strada a gridare: “Stiamo morendo. Prendetevela con il governo non con noi”. Sul posto sono così intervenuti agenti della polizia locale di Roma per consentire al traffico di ripartire, ma anche agenti di polizia di Stati e soprattutto vigili del fuoco al lavoro per rimuovere e mettere in sicurezza gli attivisti rimasti sospesi sul ponte, facendoli scendere in strada senza grosse difficoltà . Saranno tutti portati in commissariato e per loro potrebbe scattare una denuncia per blocco stradale, interruzione di pubblico servizio manifestazione non autorizzata, oltre al foglio di via obbligatorio per i non residenti a Roma. Una protesta, quella di oggi, che arriva dopo l’ennesimo blocco del traffico, quello sulla Roma Fiumicino, e dopo quella in via del Tritone, quando le ambientaliste si spogliarono nude.

