Roma: tre feriti in due incidenti stradali, Jaguar si schianta contro due Smart a Ostia, sulla Tiburtina un tamponamento tra tre auto

Tre persone sono rimaste ferite in due incidenti stradali avvenuti oggi, a Roma. Il primo, un tamponamento tra una Toyota Aygo, una Nissan Qashqai e una Peugeut 3008, è avvenuto alle ore 12:50 in circonvallazione Tiburtina, uscita via Tiburtina in direzione Trionfale. Sul posto è intervenuto il quarto gruppo tiburtino della polizia locale. Un uomo di 52 anni è stato portato all’ospedale Vannini, mentre una donna di 25 anni è stata portata al Fatebenefratelli, entrambi in codice giallo. Il secondo incidente ha visto coinvolte una Jaguar e due Smart, ed è avvenuto in viale dei Romagnoli 1951, intorno alle 14:50. Sul posto il decimo gruppo mare della polizia locale. A seguito dell’incidente, una donna di 50 anni è stata portata in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia.

