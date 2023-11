(Adnkronos) – Un ciclista è morto nello scontro con un autocarro in via Casilina all'altezza di via dei Gordiani a Roma. Per i rilievi dell'incidente, avvenuto alle ore 9, sono intervenuti gli agenti del V gruppo della polizia locale del Prenestino. La vittima è un romeno di 58 anni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

