Roma, strade ancora chiuse e negozi allagati a viale Jonio

Lavori senza sosta su viale Ionio a causa del grosso guasto idrico verificatosi nella giornata di ieri che ha comportato diversi danni a residenti e commercianti locali a causa della rottura di un tratto dell’acquedotto che serve tutto il Municipio III, con inevitabili conseguenze soprattutto su parte dei residenti. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza continueranno anche nelle prossime ore.

Questa mattina il III Municipio si è risvegliato ancora in una situazione a dir poco complessa. Caos e traffico con traffico con palazzine rimaste senz’acqua. Tutta la via rimarrà chiusa al traffico veicolare anche nelle prossime ore, in particolare da Via Matteo Bandello a Via Lampedusa/Via Col di Rezia, fino a quando i Vigili del Fuoco non ravviseranno le condizioni di piena sicurezza per il traffico veicolare.