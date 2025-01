Bonus Tiroide 2025: un aiuto concreto per chi soffre di patologie tiroidee

Bonus Tiroide 2025: scopri se hai diritto all’assegno di invalidità civile e come richiederlo. Aiuti economici per chi soffre di patologie tiroidee. Informati ora!

Le patologie tiroidee colpiscono un numero sempre crescente di persone in Italia, con un impatto significativo sulla qualità della vita e, spesso, con un onere economico non indifferente per le cure necessarie. Per venire incontro a chi si trova ad affrontare queste problematiche, l’INPS prevede un “Bonus Tiroide”, erogato sotto forma di assegno di invalidità civile. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste questo aiuto, quali sono i requisiti per ottenerlo e come presentare la domanda.

Cos’è il Bonus Tiroide e a Chi Spetta?

Il “Bonus Tiroide” non è un bonus specifico a sé stante, ma rientra nelle prestazioni di invalidità civile riconosciute dall’INPS. Viene erogato sotto forma di assegno mensile a coloro che, a causa di determinate patologie tiroidee, hanno una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta da un’apposita Commissione Medica.

Le Patologie Tiroidee che Danno Diritto al Bonus

Le patologie che possono dare diritto all’assegno di invalidità, se determinano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, sono:

Carcinomi tiroidei: Tumori maligni della tiroide.

Tumori maligni della tiroide. Gozzo: Un aumento di volume della ghiandola tiroidea, che può causare difficoltà respiratorie e di deglutizione.

Un aumento di volume della ghiandola tiroidea, che può causare difficoltà respiratorie e di deglutizione. Ipotiroidismo: Una condizione in cui la tiroide produce una quantità insufficiente di ormoni, con conseguenze su metabolismo, umore ed energia.

Una condizione in cui la tiroide produce una quantità insufficiente di ormoni, con conseguenze su metabolismo, umore ed energia. Tiroidite di Hashimoto: è una patologia infiammatoria autoimmune cronica della tiroide ed è la causa più frequente di ipotiroidismo.

Attenzione: la sola asportazione della tiroide (tiroidectomia) non dà automaticamente diritto al bonus. È necessario che, a seguito dell’intervento, la persona abbia una riduzione della capacità lavorativa certificata di almeno il 74%.

Invalidità Civile: Come Viene Accertata e Quanto Spetta

Per ottenere il “Bonus Tiroide”, è necessario sottoporsi a una visita medica presso la Commissione Medica dell’INPS. La Commissione valuterà la documentazione sanitaria e l’effettiva riduzione della capacità lavorativa del richiedente, attribuendo una percentuale di invalidità.

L’importo dell’assegno mensile varia in base alla percentuale di invalidità riconosciuta:

Invalidità dal 74% al 99%: Assegno mensile di circa 333,33 euro (per il 2024).

Assegno mensile di circa (per il 2024). Invalidità del 100%: Pensione di inabilità con un importo che può arrivare fino a circa 735 euro mensili (per il 2025), considerando anche le eventuali maggiorazioni previste per chi è impossibilitato a deambulare o non è autosufficiente.

Come Presentare la Domanda per il Bonus Tiroide

La domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile, e quindi per l’eventuale “Bonus Tiroide”, può essere presentata:

Online: Sul sito dell’ INPS , accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e seguendo il percorso “Invalidità Civile”.

Sul sito dell’ , accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e seguendo il percorso “Invalidità Civile”. Tramite Patronato o CAF: Rivolgendosi a un patronato o a un CAF, che offrono assistenza gratuita nella compilazione e nell’invio della domanda.

Documenti Necessari:

Certificato medico introduttivo: Rilasciato dal proprio medico curante, che attesti la patologia tiroidea e le relative conseguenze sulla capacità lavorativa.

Rilasciato dal proprio medico curante, che attesti la patologia tiroidea e le relative conseguenze sulla capacità lavorativa. Documentazione sanitaria: Esami, referti, cartelle cliniche che documentino la patologia.

Esami, referti, cartelle cliniche che documentino la patologia. Documento di identità valido.

Codice fiscale.

La Visita Medica: un Passaggio Fondamentale

Dopo aver presentato la domanda, l’INPS fisserà un appuntamento per la visita medica presso la Commissione Medica dell’ASL di competenza. Durante la visita, la Commissione valuterà la documentazione presentata e le condizioni di salute del richiedente, per poi esprimere un giudizio sulla percentuale di invalidità.

Un Supporto Importante per Affrontare le Difficoltà

Il “Bonus Tiroide”, erogato tramite l’assegno di invalidità civile, rappresenta un supporto economico importante per chi soffre di patologie tiroidee invalidanti. Se ti riconosci in questa situazione, non esitare a informarti e a presentare la domanda. Ricorda che la procedura può sembrare complessa, ma l’assistenza di un patronato o di un CAF può semplificare notevolmente l’iter.