Compro oro in difficoltà ad acquistare grosse quantità d’oro: cosa sta succedendo a Roma

A Roma soffia un vento di burrasca sulla compravendita di oro usato. Ma, fortunatamente, non dai

compro oro specializzati.

Vendere grandi quantità d’oro: a chi rivolgersi?

È il lato oscuro di una questione che, in realtà, non può che essere positiva. Il riferimento va, cioè, al

prezzo dell’oro, che in questi mesi ha toccato cifre ai massimi storici. Più l’oro puro viene quotato a

cifre molto alte, più le persone hanno voglia di vendere gioielli e oggetti in oro. Operazione di cui da

tempo ne avevano la necessità ma stavano aspettando un periodo in cui ricevere la massima

valutazione possibile.

Ma, in particolare, questo periodo storico di floridità dell’oro spinge a vendere una specifica categoria di

persone che possiedono oro. Si tratta di coloro che hanno in casa grosse quantità d’oro. Questo

genere di persone, di solito, sono coloro che hanno ricevuto in eredità un bel tesoretto di famiglia

composto da gioielli vintage, orologi, anelli, bracciali, collane, orecchini, spille di varia manifattura e vario

pregio, oppure oggetti realizzati in oro, come soprammobili, cornici, posate e molto altro.

Custodire questo lascito del patrimonio di un familiare è motivo di orgoglio nutrito dal legame e dal valore

affettivo, ma può diventare anche un bel ricordo trasformato in qualcosa di molto più utile o di

necessario. Vendendo quell’eredità in oro, infatti, è possibile acquistare altri beni o servizi di cui la

persona ne ha decisamente più bisogno. Ma potrebbero essere investiti anche per fare il viaggio che si

desidera fare da molti anni, per realizzare un sogno, per sostenere gli studi, come acconto per un

acquisto importante. Insomma, qualsiasi altra cosa che possa essere acquistata vendendo l’oro usato

presso un compro oro.

Altre persone che possiedono grandi quantità d’oro sono i vincitori ai quiz televisivi. I fortunati vincitori,

ma anche i più abili – visto che alcuni quiz televisivi non sono puramente basati sulla fortuna ma, per

avere successo, bisogna avere una buona cultura generale, ma anche grandi capacità intuitive e logiche

– si ritrovano tra le mani un bel cofanetto pieno di monete d’oro. Da qualche anno, infatti, i quiz pagano i

vincitori sottoforma di gettoni d’oro (questa forma di pagamento discosta i quiz televisivi dalla tipologia di

gioco d’azzardo). E sono tanti i concorrenti che li custodiscono in attesa che la quotazione dell’oro sia molto vantaggiosa,

in modo da vendere l’oro al momento giusto e ricavare quanto più possibile.

Compro oro: la “crisi” delle grosse quantità, ma non per OroLive

Ed è proprio quello che è successo a Roma negli ultimi mesi. Incoraggiati dal prezzo dell’oro ai massimi

storici, chi possiede grosse quantità d’oro, si è recato presso i compro oro della città per convertire oro

usato in liquidità immediata. Ma qui si entra nel merito del “lato negativo” di cui si è accennato all’inizio del contenuto. Il commerciante

compro oro, infatti, ha l’obbligo (uno tra i tanti imposti dalla normativa sullo svolgimento della sua

professione) di conservare gli oggetti preziosi per 10 giorni prima di poterli fondere e rimettere il

metallo in circolazione.

Nel corso di questi giorni successivi all’acquisto, il negoziante di compro oro non può “alterare né

alienare gli oggetti preziosi”, poiché la persona che ha venduto potrebbe ripensarci e chiedere la

restituzione dei gioielli. Inoltre, in questo periodo, le autorità competenti potrebbero dover fare degli

accertamenti in caso di segnalato furto.

Per ritornare alle difficoltà riscontrate da parecchi compro oro che operano nella città capitolina, bisogna

specificare che la questione riguarda proprio il tenere bloccati in agenzia per 10 giorni molti grammi,

perfino chili di oro, senza poterli rivendere subito e disporre del proprio guadagno. L’oro al grammo costa

molto, e tanti negozianti si sono dovuti rifiutare di concludere altri acquisti perché non avevano

abbastanza denaro per acquistare altre quantità di oro.

Ma questo problema non riguarda il compro oro Orolive, l’agenzia con sede in Via Acciaioli 4 a Roma.

Orolive, infatti, è specializzato nell’acquisto di grosse quantità d’oro proveniente da tutta Italia. Tanti

dei loro clienti, pertanto, arrivano a Roma da varie parti della penisola, isole comprese, sia per la

massima valutazione con cui riescono a vendere il loro oro usato, sia per la sua specializzazione

nell’acquisto di grossi lotti di oro.

Scegliere di vendere il proprio oro usato presso commercianti specializzati in questo genere di acquisto,

che non temono né il prezzo del metallo prezioso né il fermo dei 10 giorni, è l’unico modo per non

ricevere un “no” dall’agenzia compro oro, in quel momento economicamente impossibilitata ad

acquistare, e non dover perdere tempo per cercarne un’altra disposta ad acquistare le grosse quantità di

cui si dispone.