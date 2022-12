Roma: sparatoria a Fidene durante riunione condominio, 57enne estrae arma e uccide tre donne [VIDEO E FOTO]

Tragedia questa mattina a Roma dove un uomo, Claudio Campiti, 57 anni, ha ucciso tre donne e ferito 4 persone durante una riunione di condominio. Il 57enne stava partecipando all’incontro, in un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Fidene, quando durante una discussione ha estratto un’arma e iniziato a sparare. L’uomo è ora in stato di fermo. “Non ho sentito gli spari, ho sentito il trambusto e le urla e quando mi sono affacciato, ho assistito a scene indescrivibili. Sembrava un film”, dice il barista del locale a fianco al Posto Giusto. Il testimone ha visto la scena che racconta ad un centinaio di metri di distanza. “Quando sono uscito ho visto gente per terra e tanto sangue. Sono ancora sotto shock”.

È sconvolto il fratello di una delle vittime: “Sono arrivato da poco, appena mi hanno informato. Mia sorella era una commercialista e aveva 54 anni. Uno che entra in un bar e spara ha certamente premeditato il gesto”, conclude. Tra i primi a commentare la sparatoria il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri: “Gravissimo l’episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l’ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie”, scrive sui social. “Questa mattina non appena ricevuta notizia il 112 ha attivato i soccorsi. Sul posto si sono recate 4 ambulanze e un’auto medica”, dice l’assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“I tre feriti da arma di fuoco sono stati portati al policlinico Gemelli, al policlinico Umberto I e all’azienda ospedaliera Sant’Andrea mentre un’altra persona, colta da malore, è stata portata all’ospedale Sandro Pertini. Sul posto ci sono medici e infermieri e soccorritori che stanno seguendo tutte le operazioni”, conclude D’Amato. “La tragedia che ha colpito il nostro Municipio ci lascia esterrefatti e senza parole”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo. “La comunità di Fratelli d’Italia del Municipio III esprime il più profondo cordoglio alle famiglie delle povere vittime del gesto di follia avvenuto questa mattina a Colle Salario”, conclude.

