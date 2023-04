Roma, sequestro di 477 “Gratta & Vinci” per vendita senza autorizzazione

Ancora un sequestro di tagliandi delle lotterie istantanee per i funzionari

della sede di Roma dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio: sono 477, pari a 1.053 euro, i c.d.

“Gratta&Vinci” oggetto dell’attività svolta, d’intesa con gli Uffici della Direzione Giochi,

nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti nel settore dei giochi pubblici

denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita.

Tale attività di controllo, già posta in essere nei giorni precedenti presso altri esercizi dislocati sul

territorio di Roma Capitale, è stata questa volta effettuata, sempre su input degli Uffici della

Direzione Giochi, con accesso all’interno di una edicola sprovvista del necessario contratto con

il concessionario per l’autorizzazione alla vendita, in seguito sia ad una attività di intelligence con

preventivi contatti con il predetto concessionario sia ad appostamenti e sopralluoghi effettuati

dai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli Lazio, nella zona interessata, nelle giornate precedenti

all’accesso.

Nei confronti del titolare dell’esercizio verrà disposta una sanzione amministrativa, per la

violazione accertata, da un minimo di 1.033 euro ad un massimo di 10.329 euro, che va ad

aggiungersi al sequestro del materiale detenuto e a disposizione per la vendita al pubblico

