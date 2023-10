Roma, secondo appuntamento progetto “L’Accademia degli Sfaccendati al Teatro Patologico” con Chopin e Mozart

Venerdì 20 ottobre, alle ore 9:30, in matinée per gli studenti delle scuole del XV Municipio, e Sabato 21 ottobre, alle ore 19:30, presso la Chiesa di San Giuliano Martire, in via Cassia 1036, proseguono gli appuntamenti del Progetto “L’Accademia degli Sfaccendati al Teatro Patologico”, ideato e curato dalla COOP ART di Roma.

Il Progetto “L’ Accademia degli Sfaccendati al Teatro Patologico” è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023” promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

Il Progetto, realizzato in collaborazione col XV Municipio di Roma Capitale – Presidente Daniele Torquati e Assessore alla Cultura Tatiana Marchisio –, presenta nella Chiesa di San Giuliano Martire una impegnativa produzione musicale che consiste nella esecuzione di un bellissimo programma artistico: il Concerto n.2 in fa minore op.21 per pianoforte e orchestra di Chopin insieme alla Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra K364 di Mozart.

Protagonisti dei due appuntamenti presso la Chiesa di San Giuliano Martire, in via Cassia 1036, Venerdì 20 ottobre, alle ore 9:30, in matinée per le scuole, e Sabato 21 ottobre, alle ore 19:30, per il pubblico, saranno l’Orchestra dell’Accademia degli Sfaccendati insieme a tre giovani e talentuosi solisti – Giulia Loperfido pianista, Gloria Santarelli violinista e Matteo Rocchi violista – diretti da Simone Genuini musicista di grande esperienza, tra l’altro, direttore dalla sua fondazione della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Gli appuntamenti del Progetto della COOP ART, sono tutti a ingresso libero e gratuito e proseguiranno a novembre.

Per informazioni: 3331375561 – 069398003 – concerti.sfaccendati@gmail.com

Per raggiungere la Chiesa di San Giuliano Martire, Via Cassia 1036, si può prendere l’autobus 223 ed è disponibile un ampio parcheggio.